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تحذير خطير وهام جداَ من التربية للمعلمين وموظفيها
وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، في تعميم على مديري التربية، إنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
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