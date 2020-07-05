الرئيسية | محليات تحذير خطير وهام جداَ من التربية للمعلمين وموظفيها

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، في تعميم على مديري التربية، إنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

وأكد على التقيد والالتزام باوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء وخاصة المتعلق منها يمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة والسلامة

العامة للمواطنين.

وطلب النعيمي تعميم ذلك على موظفي ومعلمي مديريتكم للتقيد التام بذلك وتحت طائلة المساءلة.

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