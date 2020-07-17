الرئيسية | محليات خطة أمنية شاملة خلال عيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم-عمان:نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكافة مرتبات الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة لخدمة الوطن والمواطن.

وقال الحواتمة: "إن التوجيهات الملكية هي سبيلنا الأول، وخارطة طريق لنا في مديرية الامن العام، وتمثل الحافز والدافع الأكبر للبذل والعطاء"، مبيناً أن مديرية الأمن العام سخرت كافة جهودها الأمنية والإنسانية

وأضاف خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه اليوم بحضور مساعديه وكبار ضباط المديرية على ضرورة المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء والتي وضعت لتعزيز الأمن، وتسهيل أمور المواطنين، وضمان سلامتهم خلال أيام العيد .

ووجه الحواتمة، إلى تكثيف الرقابة الأمنية والمرورية والبيئية، وإعادة تفعيل كافة النقاط الأمنية، وتوزيعها بما يضمن توفير الرقابة الأمنية الشاملة، وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم الخدمة الأمنية والاسعافية لكافة محتاجيها.

وأهاب مدير الأمن العام بكافة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والبيئية الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الخصوص ، متمنياً من الجميع الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، والمخالفات المرورية الخطرة.

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