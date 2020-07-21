الطاقة للمواطنين: أطفئوا الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال خلال موجة الحر

وطنا اليوم-عمان:اهابت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء بالمواطنين ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية خلال الموجة الحارة التي تشهدها المملكة لتجنب ارتفاع الاحمال وتخفيف عبء فاتورة الكهرباء.
ودعت الهيئة المواطنين في بيان اليوم الى التأكد من إطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة واستخدام وسائل التبريد الأقل كلفة والأجهزة الموفرة للطاقة، وفي حال استخدام المكيف التأكد من ضبط منظم الحرارة على درجة 24 والتأكد من تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بالمكيف بشكل دوري.
كما دعت الهيئة شركات الكهرباء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعداد للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة والجاهزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وشدّدت على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على معالجة الأعطال الكهربائية بالسرعة الممكنة.
ويواصل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة مراقبة النظام الكهربائي والمتابعة مع مراكز الاتصال وخدمة الجمهور لدى شركات الكهرباء والتأكد من سرعة معالجة أي أعطال أو شكاوى قد تحدث.
وتشهد المملكة موجة حارة رفعت الحمل الأقصى للنظام الكهربائي الى 3450 ميغاوات سجل في الساعة 17:20 مساء أمس الاثنين وهو أعلى حمل للنظام الكهربائي تم تسجيله منذ بداية موسم الصيف الحالي.