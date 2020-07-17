الرئيسية | محليات تسمم 74 شخصا في عين الباشا.. وفتح تحقيق في الحادثة

وطنا اليوم-عمان:اطمأن وزير الصحة الدكتور سعد جابر على المصابين بالتسمم الغذائي من منطقة عين الباشا الذين ادخلوا الى مستشفى الأمير حسين، مساء يوم امس الاثنين واليوم.

واوعز جابر الى ادارة المستشفى متابعة المصابين الراقدين على اسرة الشفاء وتقديم الرعاية الطبية الفضلى حتى يتماثلو للشفاء التام.

كما اوعز الى ادارة المستشفى تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الحسين في السلط لتقديم العلاج لهم وتحويل اي حالة تستدعي المتابعة.

واضاف جابر انه تم الايعاز الى الجهات المعنية متابعة مصدر الاصابة لاخذ عينات واجراء الفحوص المخبرية والوقوف على الأسباب المباشرة للتسمم.

واكدت الوزارة ان عدد الإصابات المدخلة إلى المستشفيات بلغت 74 إصابة، يشكون من اعراض التسمم حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وبلغ عدد الذين ادخلوا الى مستشفى الأمير حسين لغاية اللحظة 64 إصابة، فيما تم تحويل 4 حالات لمستشفى السلط.

واكدت الوزارة ان المرضى الذين تم ادخالهم الى المستشفى يتمتعون بوضع صحي جيد ومستقر ومتوقعا ان يغادروا المستشفى خلال الساعات القادمة اذ انهم يتماثلون للشفاء.

ورافق الوزير في الجولة عطوفة متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشة ومدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب ومدير المستشفى الدكتور محمد العابد ومساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور عدنان اسحق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر