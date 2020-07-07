الرئيسية | محليات الحكومة تحذر من التجمعات وتتوعد المخالفين

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية صدور توجيهات للحكام الاداريين والامن العام بضرورة التقيد بتطبيق اوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء وخاصة المتعلق منها بمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين وخاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

واوضح المصدر انه سيصار الى اتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم الى الجهات القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني والاداري بحقهم.

واهاب المصدر بجميع المواطنين ضرورة الالتزام والابتعاد عن التجمعات تحت اي ظرف كان لكي نتمكن من تحقيق الاهداف المتوخاة من هذه الاجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك بالتزامن معاعلان نقابة المعلمين الأردنيين الاعتصام غدا الأربعاء قرب الدوار الرابع.

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