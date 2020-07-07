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الحكومة تحذر من التجمعات وتتوعد المخالفين
وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية صدور توجيهات للحكام الاداريين والامن العام بضرورة التقيد بتطبيق اوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء وخاصة المتعلق منها بمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين وخاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
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