الرئيسية | محليات تعطل 100 مركبة بسبب إرتفاع درجات الحرارة في عمان

وطنا اليوم-عمان:أكدت إدارتي السير والدوريات الخارجية على ضرورة تفقد المركبات في ظل موجة الحر التي تؤثر على الأردن، والالتزام التام بقواعد السير وعدم تجاوز السرعات المقررة.

وأشار مندوب إدارة السير عبر اذاعة امن اف ام إلى تعطل 100 مركبة بسبب إرتفاع درجات الحرارة في العاصمة عمان، الاثنين، ومرد ذلك إلى عدم تفقد المركبات للتأكد من جاهزيتها ، حيث تم التعامل مع هذه المركبات ورفع المركبات عن الطريق للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية .

ولفت إلى تعامل رقباء السير مع 236 حادث و1526 بلاغ خلال 24 ساعة الماضية .

من جانبه قال مندوب الدوريات الخارجية إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 171 كم بالساعة على شارع ال 100 رغم الظروف الجوية التي سادت بالأمس والغبار وتساقط الأمطار نتيجة إرتفاع درجات الحرارة.

وتهيب مديرية الأمن العام " ممثلة بإدارتي السير والدوريات الخارجية بالإخوة السائقين بضرورة الالتزام التام بقواعد السير وعدم تجاوز السرعات المقررة إضافة إلى الالتزام أثناء المسير بالمسارب وترك مسافة أمان بين المركبات خوفاً من التوقف المفاجئ.

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