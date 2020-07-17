الأمانة تنشر مواقع بيع الاضاحي في عمان.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمان، صباح الثلاثاء، أسماء مواقع بيع الاضاحي في العاصمة، والتي شددت سابقا انها لن تسمح ببيع الاضاحى في غير المواقع المعتمدة من قبلها.

وتاليا أسماء مواقع بيع الاضاحي في عمان:

شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران / لخدمة اهالي مناطق شفا بدران والجبيهة وأبو نصير .

شارع الستين / خريبة السوق مقابل متصرفية لواء القويسمة .

شارع نالشك / حي الظهير / الدمينة ، لخدمة مناطق وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام .

شارع الشعائر/ قرب الجسور العشرة لخدمة لمناطق القويسمة وراس العين .

شارع الحزام الدائري من كاميرا مراقبة السرعة صعودا الى جسر الصالحية لخدمة منطقة النصر .

شارع الملك عبدالله الاول مقابل مستودعات الجيش لخدمة منطقة ماركا .

شارع الامير حسين لخدمة مناطق زهران وبدر نزال والمقابلين واليرموك .

مسلخ الماضونة / سوق الحلال .

ودعت الامانة الراغبين وضع اضاحيهم في المواقع التي حددتها ضمن مناطقها التقدم بطلبات كل حسب منطقته والالتزام والتقيد بالشروط الصحية.