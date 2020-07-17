الرئيسية | محليات موجة حارة تؤثر على المملكة طيلة الأسبوع الحالي

وطنا اليوم - استمرارتأثرالمملكة بالموجة الحارة، مع إنخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك إحتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تحذر دائرة الارصاد الجوية خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة .د عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات. ننصح بتناول المياه والسوائل بشكل متكرر خلال موجة الحر عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة. ننصح باستعمال الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة وأيضا واقيات الرأس . احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية

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