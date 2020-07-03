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العمل الإسلامي : استمرار النهج الأمني سيزيد الأزمة تعقيداَ
وطنا اليوم-عمان:استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تنفذها الجهات الأمنية بحق قيادات العمل النقابي للمعلمين والتي كان آخرها اعتقال كل من رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك المعلم قايد اللصاصمة وأمين سر الفرع المعلم طارق البستنجي ورئيس فرع النقابة في معان محمود النعيمات وأمين سر الفرع محمد الشمري.
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