الرئيسية | محليات العمل الإسلامي : استمرار النهج الأمني سيزيد الأزمة تعقيداَ

وطنا اليوم-عمان:استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تنفذها الجهات الأمنية بحق قيادات العمل النقابي للمعلمين والتي كان آخرها اعتقال كل من رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك المعلم قايد اللصاصمة وأمين سر الفرع المعلم طارق البستنجي ورئيس فرع النقابة في معان محمود النعيمات وأمين سر الفرع محمد الشمري.

وأكد الحزب في تصريح صادر عنه أن استمرار هذا النهج الأمني في التعامل مع ملف نقابة المعلمين سيزيد الأزمة تعقيدا ويفاقم من تداعياتها، مجددا مطالبته للحكومة بالتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق نقابة المعلمين والإفراج عن جميع المعتقلين من أعضاء مجلس النقابة وغيرهم من المعلمين المعتقلين في سياق هذا الملف، والاحتكام لطاولة الحوار لمعالجة الملفات العالقة، مضيفاً “الخاسر الوحيد من هذا التأزيم هو الوطن جميعا”.

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