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أبو زيد: استخدام اللجنة المؤقتة لمقرات "المعلمين" يحتاج لقرار قضائي
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين، زيد أبو زيد، إن اللجنة ستدير شؤون النقابة من وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن استخدام مقرات النقابة وفروعها يحتاج إلى قرار قضائي، وذلك بعد قرار نائب عام عمان، حسن العبداللات، السبت الماضي، بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة عامين، فضلا عن توقيف 13 عضوا بمجلسها بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة على ذمة التحقيق.
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