الرئيسية | محليات التنمية تطلب اغلاق تقرير لديوان المحاسبة

وطنا اليوم-عمان:طلبت وزارة التنمية الاجتماعية اغلاق القيد المتعلق بالاستفسار الخاص بديوان المحاسبة عن دوام الموظفين في الوزارة في الفترة الواقعة ما بين 1/1/2018 ولغاية 2/10 /2018 ، حيث ارفقت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات تقرير لجنة التدقيق المشكلة من قبلها وتوصياتها التي توصلت الى عدم صوابية المعلومات الواردة في الشكوى الواردة للديوان والتي تضمنها الاستيضاح وطلب اغلاقه ، في كتاب رسمي ارسل الى رئيس ديوان المحاسبة.

وطلبت اسحاقات من رئيس ديوان المحاسبة الايعاز لمن يلزم باغلاق وتسديد القيود المتعلقة بهذا الاستيضاح لدى الديوان حسب الاصول.

وكان ديوان المحاسبة ارسل استيضاحا الى وزارة التنمية الاجتماعية يتعلق بعدم التزام عدد من الموظفين باستخدام ساعة البصمة لاثبات وقت الحضور والانصراف وعدم التزام المستشارين بالتوقيع على سجل الدوام اضافة الى عدم وجود ما يثبت دوام مدير الشؤون القانونية عايش العواملة خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2018 ، علما بان مجموع الرواتب والمكافأة وبدل الاقتناء والعمل الاضافي المصروف له عن تلك الفترة بلغ 12468 دينار وفقا للكتاب الرقابي السابق.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ، ان الوزارة طلب اغلاق وتسديد الاستيضاح (الكتاب الرقابي ) حسب الاصول بناء على تقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية ، لافتا الى ان جميع ما ورد في الكتاب الرقابي رقم 9/12/20034 تاريخ 11/10/2018 تم الاجابة على جميع البنود حسب الاصول.

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