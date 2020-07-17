تسجيل اعلى حمل كهربائي خلال الصيف الحالي

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وطنا اليوم-عمان:سجل النظام الكهربائي في المملكة امس الاثنين اعلى حمل للصيف الحالي بلغ 3450 ميجاوات مقابل حمل اقصى لنفس الفترة من العام الماضي بلغ 3010 ميجاوات بزيادة بلغت نسبتها 6ر14%.

وتوقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة في تصريح صحفي الثلاثاء ان تواصل الاحمال الارتفاع بتاثير الموجة الحارة التي تشهدها المملكة حتى نهاية الأسبوع، وان تتراوح الاحمال ما بين 3400 ميجاوات و3500 ميجاوات، على ان تتراجع الاحمال الكهربائية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك عن مستوياتها الحالية، نتيجة تراجع استهلاك القطاعات الاقتصادية في هذه الفترة.

وعن الاحمال الكهربائية القصوى خلال عطلة العيد، قال المهندس الرواشدة، انها ستراوح ما بين 2500 الى 2600 ميجاوات مقارنة مع 2800- 3000 ميجاوات هي المستويات الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة.

وكان النظام الكهربائي في المملكة سجل حملا قياسياً غير مسبوق خلال شتاء هذا العام في نهاية شباط الماضي بلغ 3630 ميجاوات مقارنة مع 3380 ميجاوات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واكد المهندس الرواشدة قدرة شركة الكهرباء الوطنية على تلبية الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، كما اكد جاهزية الشركة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية من خلال الخطط المسبقة التي تم اعداداها لمواجهة الاحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام.

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