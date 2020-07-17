الرئيسية | محليات الأردنيون سيشعرون بضيق وإزعاج هذه الليلة

وطنا اليوم-عمان:يُتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة النسبية بشكل ملحوظ ليلة الاثنين/ الثلاثاء، وهو أمر غير معتاد أن يحصل في العاصمة عمان وبعض المدن الاردنية خلال تأثير موجات الحر، بحسب موقع طقس العرب.

ويتزامن ارتفاع نسب الرطوبة الليلة بظهور كميات من السحب والغيوم؛ ستعمل على زيادة الشعور بالحرارة بشكل كبير.

ومع ارتفاع نسب بخار الماء بالأجواء، سيؤدي ذلك الى زيادة الاحساس بالضيق والانزعاج من الطقس.

وينصح طقس العرب الليلة، بضرورة:

تشغيل المكيفات والمراوح

الاكثار من شرب السوائل والمرطبت الباردة

غسل الوجه أكثر من مرة

يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة الليلة كالتالي:

الطقس في محافظة إربد:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في إربد: 23

الطقس في محافظة عجلون:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجلون 21

الطقس في محافظة جرش:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جرش: 24

الطقس في محافظة المفرق:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المفرق: 25

الطقس في محافظة البلقاء:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في البلقاء: 25

الطقس في العاصمة عمّان:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان: 26

الطقس في محافظة الزرقاء:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الزرقاء: 27

الطقس في محافظة مادبا:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مادبا: 24

الطقس في محافظة الكرك:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الكرك: 22

الطقس في محافظة الطفيلة:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطفيلة: 22

الطقس في محافظة معان:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في معان: 28

الطقس في محافظة العقبة:

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العقبة: 29

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