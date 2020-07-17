 وطنا نيوز -وزير الشباب يلتقي أعضاء اللجنة المؤقتة المفوضة بإدارة نادي الوحدات
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وزير الشباب يلتقي أعضاء اللجنة المؤقتة المفوضة بإدارة نادي الوحدات
التاريخ : 27-07-2020 08:49:51 المشاهدات: 887

وطنا اليوم-عمان:إلتقى وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، صباح اليوم الإثنين، في مكتبه، اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوحدات، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور.

البريزات أكد خلال اللقاء أن الأولوية القصوى للجنة هي ترتيب أروقة النادي وإعداده لأجراء إنتخابات جديدة فور سماح لجنة الأوبئة بذلك.

وأضاف ان الوزارة لن تدخر جهداً في دعم النادي في هذه الفترة الصعبة، والتي تأتي قبيل إنطلاق الإستحقاقات الرياضية المرتبطة بكرة القدم.

في حين قال رئيس اللجنة المؤقتة، وجيه العزايزة، إن اللجنة ستباشر أعمالها منذ اليوم، من خلال بدء دراسة مجموعة من القضايا المهمة ذات الاولوية.








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