الرئيسية | محليات انقطاع واسع للكهرباء لمناطق بالأردن

وطنا اليوم-عمان:شهدت مناطق متعددة الاثنين حدوث انقطاعات بالتيار الكهربائي.

وأبرز المحافظات التي طالها الانقطاع وفقا لشهود عيان هي: العاصمة عمان والزرقاء وعدة مناطق في محافظة إربد.

وترجع أسباب الانقطاع للحمل الكهربائي الحاصل بسبب ما تشهده المملكة من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.

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