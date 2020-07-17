الرئيسية | محليات العسعس: تحقيق فروقات مالية بقيمة 371 مليون دينار للخزينة

وطنا اليوم - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: جولات تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن تحقيق فروقات مالية بقيمة ٣٧١ مليون دينار للخزينة وسيتم إنفاقها على الأولويات مثل دعم الخبز وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين،ككما أكد العسعس بأن وزارة المالية تسعى لتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي الطوعي ولا يوجد تسويات مالية في الغرف المغلقة ونعمل بشفافية أمام الرأي العام

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