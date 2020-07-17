الرئيسية | محليات الرزاز يجتمع بـ 7 نقباء في رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان:عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ومجلس النقباء.

وبحسب ما علم جاء الاجتماع بناء على طلب رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان، الدكتور عازم القدومي.

وحضر الاجتماع نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، ونقيب المقاولين أحمد اليعقوب.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقاء جمعه الاثنين بنقيب الصحفيين الزميل ركان السعايدة إيلاء الدولة اهتماما كبيرا بإعادة الألق للصحافة الورقية.

كانت الصحافة الورقية في الأردن شهدت أزمة بعد قرار الدولة وقف إصدارها في ظل جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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