الرئيسية | محليات اردني يطلق على ابنته يطلق اسم أيا صوفيا

وطنا اليوم-عمان:اطلق مواطن اردني اسم (أيا صوفيا) على مولودته الجديدة.

وولدت الأردنية أيا صوفيا ، يوم الجمعة 24/7/2020في محافظة الزرقاء ، وذلك في نفس اليوم الذي عادت في الصلاة بمسجد أيا صوفيا في تركيا.

يذكر ان مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول شهد يوم الجمعة اول صلاة منذ 86 عاما.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في تركيا ألغت قبل مؤخرا قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.













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