الرئيسية | محليات حجازي : النزاهة والأمن العام شركاء استراتيجيين خدمة للوطن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن الهيئة تنظر إلى جهاز الأمن العام شريكًا استراتيجيًا فاعلًا ، وخاصة في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وعلى نطاق التعاون الفني واللوجيستي بين الهيئة و الأمن العام .



وأضاف خلال زيارة لوفد من كبار ضباط مديرية الأمن العام للهيئة أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ، التي أكدت على أهمية تعزيز التعاون بينهما وخاصة على صعيد الدعم اللوجيستي والتقني والفني وحرصها على مساندة جهود الهيئة من خلال إنفاذ القانون ونشر قيم ومعايير النزاهة الوطنية ، مشيداً بجهود المديرية التي يشهد لها القاصي والداني في حفظ الأمن وأداء المهام الموكولة إليها والمأمولة منها وحتى على المستوى الإقليمي والدولي وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الإدارات المتعاقبة لجهاز الأمن العام .



من جانبة أعرب مندوب مدير الأمن العام المساعد للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم أبو شتال عن اعتزاز مديرية الأمن العام بالجهود التي تبذلها الهيئة على صعيد محاربة الفساد ونبذه ، مؤكداً حرص مدير الامن العالم اللواء الركن حسين الحواتمة على إثراء الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة وإن كوادرها جاهزة لإنفاذ القانون وإنفاذ واجباتها على مدار الساعة سواء على مستوى الوطن أو على مستوى جهاز الأمن ، بفضل توجيهات جلالة القائد الأعلى الذي يحرص على الدوام بأن يكون جهازاً يمتاز بالكفاءة واحترام حقوق الإنسان .



وعلى صعيد متصل قدّم نائب رئيس مجلس الهيئة الدكتور أسامة المحيسن شرحاً موجزا عن الهيئة أهدافاً واختصاصاتِ ورؤيةً ورسالةً ، مشيراً إلى العلاقة مع الجهاز القضائي المتسمة بالتعاون والتنسيق والاحترام المتبادل .



حضر اللقاء أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام ومساعده فيما حضر عن مديرية الأمن العام المفتش العام ومدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي ومدير مديرية العلاقات العامة والإعلام ، ونائب مدير الأمن الوقائي . .

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