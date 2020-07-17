الرئيسية | محليات بعد الأطباء والوحدات والإخوان.. عملاق أردني جديد باسم اللجان المؤقتة

وطنا اليوم-عمان:انضم نادي الوحدات الأردني العريق والشهير إلى سلسلة من مؤسسات المجتمع المدني التي تم حلها بقرارات قضائية ورسمية وتدار عبر “لجنة مؤقتة” بعدما قررت المحكمة الإدارية إلغاء شرعية مجلس إدارة النادي الأخير بسبب خلل في كشوفات الناخبين.

ولإضفاء طابع من الطمأنينة، استعانت وزارة الشباب بخبرات الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان وخبير المخيمات وجيه العزايزة لإدارة مصالح النادي ومؤسساته، برئاسة اللجنة المؤقتة تحضيرا لانتخابات جديدة.

ولاحقا أصبحت نقابة المعلمين الأضخم بالبلاد “موقوفة عن العمل” بقرار من النيابة العامة لأغراض التحقيق في عدة اتهامات، من بينها احتمالات وجود فساد داخلي بعد بلاغ من أعضاء في الهيئة العامة.

وكانت نقابة الأطباء وهي أيضا من أبرز النقابات وأقدمها قد دخلت في أزمة انتهت بتشكيل لجنة مؤقتة تدير أعمالها الآن بعد دعم رسمي لقرار جماعي بالاستقالة من جهة جميع أعضاء هيئتها الإدارية على خلفية المطالبة بعلاوة الأطباء.

وسمح نقيب الاطباء علي العبوس، بعبور سيناريو الاستقالة لينتهي العمل بإحدى أعرق النقابات في مستوى “الإدارة المؤقتة”.

ويبدو أن هجمة تدار تحت ستار “اللجان المؤقتة” لمعالجة أزمات من كل صنف وبعد سلسلة من القرارات الإدارية.

يشار إلى أن أضخم جمعية خيرية في البلاد تدار أيضا منذ عدة سنوات عبر “لجنة مؤقتة” على خلفية صراع سياسي مع جماعة الإخوان المسلمين وهي جمعية المركز الإسلامي.

وكانت أزمة فيروس كورونا قد عطلت الموسم الانتخابي في العشرات من مؤسسات المجتمع المدني بمساندة أوامر الدفاع وقرارات لجنة الأوبئة الوطنية، التي لم تسمح بعد بنشاطات انتخابية عامة ولا بأي فعاليات في صالات عامة.

وتأخرت بموجب ذلك انتخابات نقابة الصحافيين التي علقت بسبب تداعيات كورونا.

وتخشى أوساط مدنية من نمو “موضة وظاهرة” اللجان المؤقتة التي تحددها بالعادة الحكومة والسلطات ومن تأثيرات تنحسر في مجال الحريات العامة. وهو انحسار لم يعد من الممكن إنكاره.

والأهم أن قرار محكمة التمييز الأخير والقاضي بأن جماعة الإخوان المسلمين الأم والأصلية “فقدت شخصيتها القانونية” لا يحتاج عمليا إلى “لجنة مؤقتة” لأن جمعية الإخوان المرخصة قد تعتبر لاحقا بمثابة الوريث القانوني المرخص لأهم وأقدم وأضخم تنظيم في البلاد، في خطوة ستثير التكهنات وتؤدي إلى تعقيدات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية من كل الأصناف.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر