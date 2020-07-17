الرئيسية | محليات الصفدي: منع تنفيذ الضم هو حماية للسلام وللقانون الدولي

وطنا اليوم-عمان:اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشوس اليوم الاثنين على عقد جولة من المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين عبر آلية التواصل المرئي لتحديد خطوات زيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية.

وأكد الوزيران خلال محادثات عبر الهاتف التعاون والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها. وشدد الصفدي ولينكفيتشوس على حرص البلدين تعزيز العلاقات في جميع المجالات. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.

وبين الصفدي أهمية استمرار الجهود الدولية المستهدفة ثني إسرائيل عن تنفيذ قرار ضم أراض فلسطينية، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد على أن منع تنفيذ الضم هو حماية للسلام وللقانون الدولي لأن الضم يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وسيقوض حل الدولتين وبالتالي كل فرص تحقيق السلام. وأشاد الصفدي بموقف ليتوانيا المتمسك بالقانون الدولي والداعم لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

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