الرئيسية | محليات ضبط اعتداء جديد على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري ان حملتها لضبط الاعتداءات على خطوط المياه في جميع مناطق المملكة مستمرة كاشفة النقاب عن ضبط اعتداءات جديدة في منطقة جنوب العاصمة عمان / منطقة ام العمد بالتعاون مع الطواقم الفنية لدى شركة مياه الاردن – مياهنا والمنسق الامني لدى وزارة المياه والري ومرافقة أمنية من مديرية الامن العام ممثلة بقوات البادية الملكية وقوات الدرك تمثلت بسحب خط قطر (3) انش مسحوب من خط ناقل رئيسي قطر (800) ملم لتزويد مزارع وبرك وتعبئة صهاريج حيث تم ضبط وازالة الاعتداء واعادة الاوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويلها للاجهزة المختصة لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين .

وكشفت الوزارة في بيان لها ان الاعتداء الاخير كان يقوم بسحب مئات الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب والخصصة لمناطق جنوب العاصمة على مدار الساعة حيث تم التنسيق مباشرة مع مديرية الامن العام وقوات البادية الملكية والدرك و تم تجهيز القوة اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة وتم احاطة الحاكم الاداري في وزارة الداخلية والتحرك الى الموقع

وثمنت الوزارة في بيانها اسناد ودعم وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات البادية الملكية وقوات الدرك وكذلك تعاون المواطنين الدائم معها الذي مكن الوزارة وشركة مياهنا من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .

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