|
ضبط اعتداء جديد على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك
وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري ان حملتها لضبط الاعتداءات على خطوط المياه في جميع مناطق المملكة مستمرة كاشفة النقاب عن ضبط اعتداءات جديدة في منطقة جنوب العاصمة عمان / منطقة ام العمد بالتعاون مع الطواقم الفنية لدى شركة مياه الاردن – مياهنا والمنسق الامني لدى وزارة المياه والري ومرافقة أمنية من مديرية الامن العام ممثلة بقوات البادية الملكية وقوات الدرك تمثلت بسحب خط قطر (3) انش مسحوب من خط ناقل رئيسي قطر (800) ملم لتزويد مزارع وبرك وتعبئة صهاريج حيث تم ضبط وازالة الاعتداء واعادة الاوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويلها للاجهزة المختصة لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|