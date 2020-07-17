الرئيسية | محليات الكَهرباء تنصح الأردنيين :رشدوا وتذكروا فواتير آخر الشهر

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم شركة الكَهرباء الأردنية المهندس محمد سعيفان، إن قيمة أحمال الكهرباء وصلت إلى 1925 ميغاواط حتى الواحدة ظهرا نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن ارتفاعا محلوظا في الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ، داعيا الأردنيين لترشيد استهلاكهم.

وطمأن سعيفان ، الأردنيين بشأن قدرة الشركة على متابعة الضغط على الأحمال، متوجها إلى جميع الأردنيين بترشيد الاستهلاك حتى لا يتأثر النظام الكهربائي، وكذلك سترتفع قيمة الفاتورة الكهربائية.

ويزدادُ الضغطُ على شبَكاتِ الكَهرُباء في معظم مناطق المملكة، تزامناً مع تأثيرِ موْجةِ الحر المستمرة منذ يومين وسط توقعات بامتدادها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد سعيفان عدم تسجيل أعطال كبيرة، فيما كشف عن قيام الشركة بخطة استباقية لمعالجة الأعطال وسرعة استجابة لأي شكاوى.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في وقوع الأعطال من بينها عوامل طبيعية، سيما الأشجار الملاصقة للأسلاك الكهربائية.

وتحدث عن أن الشركة لا تقوم بعمل الصيانة على الشبكة بـ"نظام الفزعة" وإنما هناك خطة مجهزة للتعامل مع ذلك.

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