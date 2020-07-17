الرئيسية | محليات تحديد موعد الاستعلام عن دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إنه سيتم فتح باب الاستعلام عن وضع طلبات الحصول على دعم الخبز في السادس من شهر آب المقبل.

وأكد المشاقبة عبر إذاعة جيش إف إم، أن تقديم التظلم سيكون متاحًا مباشرة في حال تم رفض الطلب، بحيث ينتقل الفرد إلى خانة "التظلمات" ويقوم بتعبئة النموذج بما يثبت صحة تظلمه.

وشدد المشاقبة على أنه لن يكون هنالك أي مراجعات شخصية حول دعم الخبز، بل إن المراجعات والتظلمات ستتم من خلال الموقع الإلكتروني "تكافل".

وأشار المشاقبة إلى أن الفرد الذي لم يتقدم بطلب للحصول على الدعم، يمكنه أنه يتقدم بتظلم إذا كان للأسرة سبب موجب لعدم تقدمها بطلب خلال الفترة المتاحة، كأن يكون رب الأسرة مسافرا أو في المستشفى.

وأضاف المشاقبة أنه قد يكون هنالك أفراد غير مستحقين للدعم ضمن نطاق الأسرة الواحدة، كالابن الذي يحصل على دخل مرتفع بشكل منتظم.

ونوه إلى أنه يُنظر إلى "تخمين السيارة" المملوكة ضمن شروط صرف الدعم، مبينا ان السيارات الحديثة ذات القيمة التخزينية العالية قد تحجب الدعم عن الأسرة أو عن الفرد.

وكان صندوق المعونة أعلن أنه سيتم صرف دعم الخبز لنحو مليون أسرة بعد إجازة عيد الأضحى، بقيمة مستحقة للفرد الواحد تبلغ 27 ديناراً.

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