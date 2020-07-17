الرئيسية | محليات إجراء جديد من الأمن على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:تواصل الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام رقابتها على المخالفات الخطرة والقيادة بتهور وبطرق استعراضية تهدد حياة مستخدمي الطريق.

وأكدت إدارتي السير والدوريات الخارجية عبر أثير إذاعة الأمن العام استمرار هذه الإجراءات والحملات لضبط المخالفات المرورية الخطرة .

وقال مندوب إدارة السير إنه تم التعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع أكثر من 2300 بلاغ ومرد ذلك إلى حركة التسوق النشطة من قبل المواطنين استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك فيما بلغ عدد الحوادث 247 حادث نتج عنها عدد من الإصابات، مشيرا إلى أن ابرز مسببات هذه الحوادث هو التتابع القريب وتغير المسرب بشكل مفاجئ .

من جانبه أكد مندوب الدوريات الخارجية على ضرورة التزام كافة الإخوة السائقين بقواعد السير مشيرا إلى انه تم تعزيز الرقابة على تحويلات الخط الصحراوي حيث تم وضع دورية بداية كل تحويلة ونهايتها بهدف ضبط المخالفات الخطرة التي يتم إرتكابها من بعض سائقي المركبات

وأهابت الرسالة الصباحية لإدارة السير والدوريات الخارجية بالإخوة السائقين التقيد التام بقواعد السير والتعاون التام مع رقباء السير في ظل ما تشهده الأسواق من حركة نشطة إستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والذي يعرضهم لخطر الاختناق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر