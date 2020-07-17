الرئيسية | محليات صرف الرواتب يزيد الحركة الشرائية قبيل العيد

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، إن الأسواق تشهد نشاطا ملحوظا في الحركة الشرائية منذ يومين، تزامنا مع صرف رواتب العاملين بالقطاع العام.

وأضاف، اليوم الاثنين، إن موسم عيد الأضحى المبارك الحالي ليس أفضل من مواسم سابقة، ولكنه أفضل من الأشهر الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن المواطنين يتوجهون لشراء مستلزمات العيد في الفترة المسائية أكثر، بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار.

وبين أن التجار في قطاع الملابس والأحذية، خفضوا الأسعار بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، لتشجيع المواطنين على الشراء، وتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتهم، داعيا الحكومة إلى تخفيض ضريبة المبيعات، وإعادة النظر بقيم الرسوم الجمركية، وإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين من مستحقات الفترة الماضية التي ترتبت عليهم، سيما وأن القطاع صنف من القطاعات الأكثر تضررا.

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