الأمن يدعو الأردنيين إلى الابتعاد عن هذه الأماكن

وطنا اليوم-عمان:دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري من خلال:
- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .
- الحرص على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء، ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة .
- عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال
- عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء حوائجكم .
- ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة
- ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد .
- الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي .
عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .