الرئيسية | محليات الأمن يدعو الأردنيين إلى الابتعاد عن هذه الأماكن

وطنا اليوم-عمان:دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري من خلال:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .

- الحرص على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء، ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة .

- عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال

- عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء حوائجكم .

- ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة

- ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد .

- الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي .

عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

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