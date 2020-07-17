الرئيسية | محليات إقبال أردني كبير على بيع المعدن النفيس

وطنا اليوم-عمان:أكثر نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن اسامة إمسيح، حول تداعيات وآثار ارتفاع اسعار الذهب عالميا وفي الأسواق المحلية، بشكل غير مسبوق وتوقعاته حيال ذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن إقبال الأردنيين على بيع "المعدن النفيس" كبير في حين أن كمية الشراء قليلة.

وقال مسيح في تصريحات صحفية الإثنين، إن الأسباب التي ادت إلى ارتفاع اسعار الذهب عالميا تتمثل الركود الاقتصادي العالمي والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.

كما أدت تخوفات المستثمرين وانخفاض أسعار الدولار الأمريكي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وغن النظرة الإيجابية التي أبداها إمسيح حيال أسعار الذهب، إلا أنه ينبغي الحذر في ظل المرحلة الحالية

وبالتالي انعكست هذه الأسعار العالمية على السوق المحلية، حيث قال امسيح إن توجه الأردنيين على بيع ذهبهم بشكل كبير جدا، محذرا من شراء الذهب من أي محل يقدم تخفيضات أو تسهيلات بشأن أسعار الذهب.

ودعا امسيح جميع الأردنيين إلى عدم الإلتفات لأي محلات تبيع الذهب بأسعار منخفضة خارج السعر المقرر من قبل نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات

وأشار امسيح إلى أن بيع الأردنيين للذهب كان كبيرًا منذ بداية العام الماضي، فيما كانت حركة الشراء ضعيفة، مشيرا إلى أن شراء الذهب يعد ملاذا آمنا للرجال والسيدات على حد سواء، مؤكدا أن جميع البنوك المركزية في العالم تشتري الذهب وتحتفظ به وفي مقدمة ذلك الأردن.

ولفت إلى أنه من غير المتوقع ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك صعب التوقع ما دامت العلاقات الأمريكية الصينية في مرحلة ضبابية غير واضحة.

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