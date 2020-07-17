الرئيسية | محليات أبو الراغب: جماعة عمان لحوارات المستقبل تقوم بدور الأحزاب

وطنا اليوم-قال رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب: أن جماعة عمان لحوارات المستقبل تفوقت على الأحزاب العاملة في الأردن, لأن الجماعة تقوم بما لم تفعله الأحزاب من حيث تقديم البرامج المدروسة وخطط العمل المحددة للمساهمة في تقديم الحلول للمشاكل التي يعاني منها وطننا.

جاء ذلك لدى لقاء أبو الراغب مع وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل الذي عرض على أبو الراغب مبررات دعوة الجماعة لبناء مشروع وطني شامل يحشد الجهود الوطنية ويوحدها في إطاره, ضمن رؤية وطنية وتحديد للأولويات الوطنية, وإتفاق على المرجعيات التي يتم الإحتكام إليها.

وأضاف أبو الراغب أن ميزة عمل جماعة عمان لحوارات المستقبل, أنها لا تتوقف عند حدود النقد بل تتجاوزه لتقديم الحلول, كما أنها تسعى لتعظيم الإيجابيات وتنظر إلى الجزء الممتلىء من الكأس وتسعى لتعظيمه.

وقال أبو الراغب أن علينا أن نوازن بين حاجاتنا وقدرات الوطن والتحديات التي نواجهها, وعلينا أن لا ننسى أن الأردن واحة الاستقرار وسط أقليم ملتهب, حيث تحيط به التحديات في سوريا والعراق, وقبل ذلك فلسطين وهي جزء من تحديات يعيشها وطننا العربي كله, مؤكداً أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وشبكة علاقاته وإدارته لعلاقاتنا الخارجية تلعب الدور الأساسي والمحوري في الحفاظ على استقرار بلدنا.

وأضاف أبو الراغب أن قيادة جلالته للجهود الوطنية في ملف كورونا هي التي حمت بلدنا ومكنته من تقديم نموذج عالمي في إدارة الأزمات.

وأستعرض أبو الراغب جهود جلالته في مختلف المجالات مبتدأً بدور جلالته بالتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي وموقف جلالته من صفقة القرن وحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

هذا وقد جرى حوار مطول بين أبو الراغب ووفد جماعة عمان لحوارات المستقبل حول عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

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