الرئيسية | محليات منحة يابانية للاردن بقيمة (400) مليون ين ياباني

وطنا اليوم-عمان:وقعت الحكومتان الاردنية واليابانية اليوم على اتفاقية تقدم بموجبها اليابان منحة لوزارة الصحة بقيمة (400) مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 3.7 مليون دولار أمريكي)، لتوفير أجهزة ومعدات طبية لدعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي ودعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة الأردنية الهاشمية.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي نيابة عن الحكومة الاردنية، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان السيد هيديناو ياناجي ، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وعدد من المسؤولين من السفارة اليابانية في عمان.

وأوضح الوزير الربضي بأن تقديم هذه المنحة يأتي في ضوء قيام الحكومة اليابانية بتخصيص موازنة للسنة المالية 2020، لغايات تقديم منح لمساعدة الدول المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ستخصص هذه المنحة لغايات توفير أجهزة ومعدات طبية لدعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي.

واستهل الوزير الربضي حفل التوقيع بتقديم الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة، مؤكداً على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان.

واشار إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حصلت الأردن منذ عام 2009 وحتى تاريخه على ما يقارب (1.7) مليار دولار أمريكي، منها (599.42) مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

واكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان هذه الاتفاقية هي احد الاتفاقيات مع العديد من الدول، وتؤكد الشراكة الحقيقية بين حكومة المملكة والحكومة اليابانية، والتعاون في مكافحة فيروس كورونا، حيث ان الحكومة الاردنية قدمت الدعم للحكومة اليابانية خلال الازمة بتوفير مواد الحماية الشخصية، والان الحكومة اليابانية تقدم الدعم للمملكة في مجال الاجهزة الطبية، ويوجد تعاون طبي وثيق بين الحكومتين.

من جانبه، اشاد السفير الياباني بنجاح الاردن في منع انتشار فيروس كورونا، حيث ان المعركة ضد هذا الفيروس طويلة، مؤكداً التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقال " في محادثة هاتفية بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورئيس وزراء اليابان شينزو ابي في نيسان الماضي، اتفق الجانبان على انهما سيعملان معاً لمنع انتشار فيروس كورونا، وتعتبر هذه المنحة تجسيداً لهذا التعاون".

كما اشار إلى أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.

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