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لا ترخيص للمركبات الحكومية بلا تتبع الكتروني
وطنا اليوم-عمان:أصدرت رئاسة الوزراء مؤخراَ تعميماَ وذلك استناداً لإحكام المادة رقم (5/د) من تعليمات نظام التتبع الالكتروني للمركبات/الاليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بانه لن يتم تسجيل او ترخيص اي مركبة حكومية تابعة لها ابتداء من بداية العام القادم الا بعد التأكد من تركيب وتفعيل جهاز تتبع الكتروني على المركبة الحكومية ووفقاً لآلية صادرة من وزارة النقل بحيث تقوم الدائرة بإبراز كتاب لإدارة ترخيص السواقين والمركبات يفيد بتركيب وتفعيل وحدة تتبع الكتروني على المركبة.
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