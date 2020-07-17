يوم شديد الحرارة بدرجات تفوق الـ 40 مئوية

وطنا اليوم-عمان:قدم موقع طقس العرب، مجموعة من التوصيات الهامة للأردنيين، لتلافي الإصابة بضربات الشمس وتأثيرات موجة الحر التي تعبر الأردن لليوم الثاني على التوالي، قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وسيستمر تأثر الأردن بالموجة الحارة الإقليمية الاثنين، لكنها تترافق مع حالة من عدم الاستقرار الجوي عصراً ومساءً نتيجة تدفق تيارات هوائية رطبة في طبقات الجو المُتوسطة.

وستكون درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية.

و يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة بوجهٍ عام في معظم مناطق المملكة مع اقتراب درجات الحرارة العظمى لـ 40 درجة مئوية في العديد من المُدن و القرى بما فيها العاصمة عمان.

وتاليا أبرز توصيات مواجهة موجة الحر:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في أغلب المناطق.

الإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة.

عدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات.

عدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى ولو لفترات قليلة.

الإنتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية الجنوبية و الشرقية نتيجة إحتمالية تشكل موجات غبارية محلياً.

الإنتباه عند تشكل الغيوم الرعدية الركامية من الرياح القوية.

الانتباه من خطر ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء.

فرصة لهطول أمطار رعدية عصر ومساء الاثنين

ويتوقع أن تظهر تدريجياً كميات من السحب مُتوسطة الارتفاع و تتهيأ الفرصة مع ساعات العصر و المساء لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار في بعض المناطق و خاصة في مناطق البادية الجنوبية و الشرقية، تترافق مع رياح قوية مفاجئة لفترات وجيزة مُسببة تشكل موجات غبارية كثيفة في محيط تلك المناطق.

الرياح تكون مُتقلبة ما بين شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول عصراً إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في مناطق البادية وتعمل على إثارة الأتربة في تلك المناطق.

طقس حار نسبيًا ليل الاثنين/ الثلاثاء وغبار كثيف على بعض المناطق

يكون الطقس حاراً نسبياً في مختلف المناطق ليلة الاثنين/ الثلاثاء، و رطباً فوق بعض المُرتفعات مما يزيد من الشعور بالضيق و الحرارة.

وتظهر كميات كبيرة من السحب المُتوسطة، ويُحتمل هطول زخات محلية رعدية من الأمطار في بعض المناطق، تترافق مع رياح قوية مفاجئة لفترات وجيزة مُسببة تشكل موجات غبارية كثيفة في محيط تلك المناطق.

الرياح تكون مُتقلبة ما بين شمالية غربية و شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات و خاصة مع مرور الغيوم الركامية.