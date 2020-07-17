البطاينة : العامل الأردني لا يستطيع منافسة الوافد في الزراعة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة إن العامل الأردني لا يستطيع منافسة نظيره الوافد في العمل بالقطاع الزراعي.
وأضاف البطاينة أن :" هناك حالة تعود وإدمان من قبل المستثمرين بالقطاع الزراعي على العامل الوافد لعدة أسباب".
ولفت البطاينة إلى أن هذا "الإدمان" مرده إلى أن العامل الوافد لا يعمل وفق ساعات محددة ولا يطلب تأمينا صحيا أو اشتراكا في الضمان الإجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المشاكل تجعل العامل الوافد منفردا في الساحة من دون أن يستطيع العامل الأردني منافسته في هذا القطاع، مؤكدا ضرورة حل هذه الاشكاليات لدفع الأردني للعمل في القطاع الزراعي.
وأكد ضرورة توفير حزمة تشمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتدريب اللازم لزيادة تنافسية العامل الأردني.
وأشار البطاينة إلى أن الزراعة اليوم تختلف عن الزراعة التقليدية السابقة التي تحتاج لمجهود كبير نظرا للتقدم التكنولوجي.رؤيا