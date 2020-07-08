سفيرة بريطانيا الجديدة في الأردن .. متزوجة وتتقن العربية

وطنا اليوم-عمان:عينت الحكومة البريطانية سفيراً جديداً لها في الأردن خلفًا للسفير الحالي إدوارد أوكدين الذي من المقرر أن يغادر إلى بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تباشر السفيرة الجديدة بريدجيت بريند مهامها في الأردن الأسبوع المقبل، وفق معلومات صحفية

والسفيرة البريطانية الجديدة متزوجة ولديها بنت واحدة وهي حاصلة على وسام ضابط في الامبراطورية البريطانية.

وفيما يلي سيرتها الذاتية :

2018- 2019 وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، نائبة مدير قسم الدول المجاورة

2017- 2018 أدوار مختلفة، بما في ذلك في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مديرة شؤون النفوذ، الأمانة العامة للأمن القومي

2016 وزارة الخارجية/ وزارة التنمية الدولية، مديرة وحدة شمال أفريقيا

2015 واشنطن، مستشارة معنية بالسياسة الخارجية والأمنية

2012- 2015 وزارة الخارجية، مديرة إدارة الشرق الأدنى

2012 دبلن، نائبة السفير

2011 بنغازي/ طرابلس، نائبة الممثل البريطاني الخاص

2010- 2011 وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائبة مدير شؤون التقييم

2009- 2010 هيلماند، نائبة السفر

2008- 2009 وزارة الخارجية، نائبة رئيس مجموعة شؤون أفغانستان

2008 واشنطن، سكرتير أول لشؤون الشرق الأوسط

2006- 2008 وزارة الخارجية، نائبة رئيس وحدة شؤون سياسة العراق

2005- 2006 بغداد، سكرتير أول ورئيسة القسم السياسي

2004- 2005 وزارة الخارجية، مسؤولة صحفية وسكرتير صحفي للبارونة سيمونز

2003 البصرة، مستشارة سياسية للجنرال البريطانية القائد للفرقة متعددة الجنسيات في الجنوب الشرقي

2002- 2003 بروكسيل، سكرتير أول، البعثة البريطانية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي

1999- 2002 طرابلس، سكرتير ثاني

1998- 1999 صنعاء، سكرتير ثاني

1996- 1998 تفرغت لتعلم اللغة العربية في لندن والقاهرة

1995- 1996 وزارة الخارجية، مسؤولة في إدارة جنوب أوروبا

1995 التحقت بالعمل لدى وزارة الخارجية