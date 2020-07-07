الرئيسية | محليات خطة لاحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة مقابل حوافز

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة إن هناك خطة حكومية لاحلال الأردنيين بدل العمالة الوافدة في القطاع الخاص وذلك مقابل حوافز حكومية معينة.

وأضاف الأحد، أن هناك فرص عمل كبيرة ستوفر للأردنيين وسيتم الاعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة خاصة.

وبين أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل لائقة للأردنيين في القطاع الزراعي، معلنا عن تجهيز نظام للعمالة الزراعية رفعت مسودته إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يتم اقراره خلال أسبوعين.

وقال البطاينة، إن الوزارة استقبلت أكثر من 42 الف شكوى تتعلق بانهاء خدمات وتأخير أجور منذ بداية جائحة كورونا.

البطاينة قال إن منصة حماية استقبلت 42576 شكوى بحق 8585 منشأة تشمل أكثر من 315 الف موظف وعامل.

ولفت إلى أن 96% من الشكاوى تم حلها باعادة المفصولين إلى أعمالهم، ودفع الأجور المتأخرة.

وأشار إلى أنه الوزارة أطلقت حملة تفتيشية على المدارس الخاصة، حيث قامت بـ 1365 زيارة تفتيشية، وأنه تم التعامل مع 2200 الف معلمة تم إنهاء خدماتهم، تم مخالفة 20 مدرسة وسيتم الإغلاق في حال التكرار، كما تم ضبط 900 كمبيالة.

وكشف البطانية عن أن الحكومة ستطلق على الأسبايع القادمة حزمة تشغيلية.

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