الرئيسية | محليات تفاصيل جديدة حول فتح المطارات في الاردن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن هيئة الطيران أعلنت لشركات الطيران العالمية السماح باستئناف رحلاتها وعودة فتح المطارات الأردنية في الخامس من الشهر المقبل.

وأضاف مستو في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد،، انه لا توجد محددات ولا قيود على مغادرة الأردنيين المملكة إلى كل الدول، مبينا أنه عند عودتهم ستطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة. وبين أن هيئة الطيران تفحص جاهزية المطارات الأردنية الثلاثة وشركات الطيران المحلية لاستئناف رحلات الطيران الدولية التي سيسمح بها اعتبارا من 5 آب المقبل من نحو 22 دولة صنفتها وزارة الصحة بالخضراء.

وأوضح مستو أن قائمة الدول الخضراء متغيرة وتحدث كل 14 يوما وفق حالتها الوبائية، لافتا إلى عدم وجود معايير عالمية محكمة وثابتة لتصنيف الدول بين خضراء وصفراء وحمراء.

وقال، إن استئناف شركات الطيران المحلية لرحلاتها هو رهن رغبتها في عودة رحلاتها الدولية، مؤكدا أن عودة الرحلات معتمدة على العرض والطلب واستجابة شركات الطيران المختلفة لاستئناف الرحلات.

وأشار الى أن الدول هي التي تحدد متطلبات الدخول إليها، وكل دولة تختار الاستراتيجية المناسبة لها بالنسبة لاستئناف الرحلات والسفر، مؤكدا عدم وجود طريقة تمنع خطر جائحة فيروس كورونا، وأن الإجراءات المتخذة في قطاع الطيران تقلل من مخاطر وتداعيات الفيروس المستجد فقط.

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