الرئيسية | محليات صندوق المعونة: لا تغيير على شروط استحقاق دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأحد، إن شروط استحقاق دعم الخبز كما هي ولا تغيير عليها، موضحا أن قيمة الدعم المستحق للفرد الواحد بقيت 27 دينارا.

وأضاف أن التكلفة الكاملة لمشروع صرف الدعم النقدي المعروف بـ "دعم الخبز" تبلغ نحو 120 مليون دينار مرصودة في الموازنة العامة لعام 2020، حيث سيتم صرفها بعد عيد الأضحى مباشرة، وبحسب الفئات المستحقة.

وأوضح أن عدد المستفيدين من الأفراد بلغ نحو 4.5 مليون فرد، ونحو مليون أسرة مستفيدة، حيث سيتم إيصال الدعم للجميع خلال شهر واحد.

"ما تغير في الدعم النقدي هو مواعيد الصرف، التي كانت في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، والسبب في ذلك تأثر الأردن بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الأردن" بحسب المشاقبة.

الحكومة، أعلنت الأحد، أنها ستباشر بصرف دعم الخبز بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق إجراءات ستعلن تفاصيلها وزارة التنمية الاجتماعية.

المشاقبة، قال في تصريح سابق إن "رب الأسرة هو وحده المخول بتقديم طلب استحقاق الدعم، ويشترط إقامة الأسرة 6 أشهر قبل تقديم الطلب ولأول مرة سيكون هناك طلب موحد لجميع أنواع الدعم، وفق قاعدة البيانات المتوافرة".

وأشار المشاقبة إلى أن "الفئات المعفية من تقديم طلبات الدعم هم؛ منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومنتفعو الصندوق من برامج المعونات الشهرية".

وأوضح أن "معايير استحقاق الدعم تتضمن أن لايزيد دخل الأسرة عن 1000 دينار شهريا، و500 دينار شهريا للفرد"، لافتا النظر إلى أن "قيم الدعم النقدي تبلغ 27 دينارا أردنيا للفرد الواحد".

وزارة التنمية الاجتماعية، أكدت التزام الحكومة، وللسنة الثالثة على التوالي، بتقديم الدعم النقدي للخبز للمواطنين المستحقّين، موضحة أن الحكومة "مستمرة في تقديم المبلغ الذي تمّ التوافق عليه خلال سنوات سابقة بواقع 27 ديناراً حصة الفرد سنويّاً".

العام الماضي، قرر مجلس الوزراء صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنوياً، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني.

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