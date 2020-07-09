الرئيسية | محليات الحكومة عن قضية المعلمين : نرفض الاستقواء على الدولة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، الاحد، ان قضية نقابة المعلمين منظورة أمام القضاء، والحكومة، ومن باب الالتزام بالواجب الدستوري، واحترام سلطة القضاء، فإن الحكومة تتجنب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، وتؤكد احترام الأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات.

واضاف العضايلة : نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفذت، وتلوح مجدّداً بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحّة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحّة المواطنين.

وان حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها.

ولفت الى ان الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.

واردف العضايلة:أودّ هنا أن أشدّد على تصريحات رئيس الوزراء اليوم في رسالته الأسبوعيّة، المتعلقة بمبدأ سيادة القانون.

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