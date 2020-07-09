الرئيسية | محليات وزير التربية يهاجم نقابة المعلمين : استمرت بالاستقواء وخالفت الأنظمة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن الحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء.

وأضاف النعيمي "نقابة المعلّمين الموقوفة أعمالها استمرّت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامّة وفي مقدّمتها حق الطلبة في التعليم".

وتابع:" الدولة حريصة على مصلحة المعلّم وتحسين مستوى معيشته، والمسيرة التعليميّة ستستمرّ وفق خطط وزارة التربية والتعليم ورؤية الدّولة الأردنيّة".

وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي: الدولة حريصة على مصلحة المعلّم وتحسين مستوى معيشته.

وزير التربية والتعليم: المعلم الأردني هو دائما محط احترام وتقدير

وزير التربية والتعليم: المسيرة التعليمية ستستمر وفق رؤية الدولة الأردنية

وزير التربية والتعليم : الحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء.

وزير التربية: نقابة المعلمين تحولت إلى ما يشبه أداة للمناكفة وتعطيل المصالح العامة

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