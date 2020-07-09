العضايلة يكشف تفاصيل الحظر في العيد

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ، ان مدّة الحظر خلال العيد ستكون مثل باقي الأيام الحاليّة.
وبين العضايلة في ايجاز صفحي ، الاحد ، ان الحكومة رصدت العديد من الاستفسارات بخصوص طبيعة الحظر خلال عيد الأضحى المبارك، وكيفية تنظيم صلاة العيد.
وبين الوزير : مدّة الحظر خلال العيد ستكون مثل باقي الأيام الحاليّة إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما نحن عليه الآن في المرحلة معتدلة الخطورة، والتي تشهد - وبحمد الله – تدنّياً في أعداد الإصابات المحليّة، وبالتالي ستكون الحركة مسموحة من الساعة 6 صباحاً وحتى 1 بعد منتصف الليل.
وأشار الى ان وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة أعلن في وقت سابق ، الاحد ، أنّ صلاة العيد ستكون في الساعة السابعة صباحاً، كما قام بإعلان مجموعة من الإرشادات والإجراءات عبر وسائل الإعلام .