الرئيسية | محليات ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية 1-2% الشهر المقبل

وطنا اليوم-عمان:رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الأحد، إرتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 1- 2% الشهر المقبل، بظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وأضاف سعيدات أن الارتفاع سيشمل مادة الديزل والكاز والبنزين بنوعيه 90 و95.

وكانت أسعار المشتقات النفطية انخفضت عدا الكاز عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان صحفي في 20 يوليو 2020، إن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 380.6 دولارا للطن، مقابل 384.6 دولارا في الأسبوع الثاني، وبنسبة انخفاض بلغت 1.1%.

كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 407.8 دولارا للطن إلى 396.2 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

أما سعر الديزل، فانخفض من 371.6 دولارا للطن، إلى 368.1 دولاا للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 1%، أما سعر الكاز، فقد أظهر ارتفاعا طفيفا هذا الأسبوع، مسجلا سعرا بلغ 3434 دولارا للطن، مقابل 340.8 دولارا، وبنسبة 0.6%.

وارتفع خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى43.9 دولارا للبرميل، مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 43.2 دولارا.

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