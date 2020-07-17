الرئيسية | محليات توجيه 14 إنذاراً لشركات متخصصة برش المبيدات وعمليات التعقيم

وطنا اليوم-عمان:وجهت وزارة العمل 14 إنذاراً خلال الحملة التفتيشية التي قامت بتنفيذها على الشركات المتخصصة برش المبيدات وعمليات التعقيم، لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام قانون العمل.

وقالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة المهندسة نجاح أبو طافش إن الإنذارات التي حررت بحق بعض هذه الشركات جاءت خلال الحملة التفتيشية التي أطلقها وزير العمل نضال فيصل البطاينة قبل اسبوعين ونفذتها المديرية للتأكد من مدى التزام الشركات العاملة في هذا المجال بالاحتياطات والتدابير اللازمة أثناء عملية الرش، إضافة إلى إبداء النصح والإرشاد لها.

وأشارت أبو طافش في تصريحات صحافية الأحد إلى أن الحملة نفذت 149 زيارة تفتيشية وجهت خلالها النصح والإرشاد للشركات، مضيفة أنه تبين خلال الحملة التفتيشية أن هناك مديريات عمل في بعض المحافظات لا توجد ضمن نطاقها شركات متخصصة بالرش والتعقيم.

ولفتت إلى أن الحملة كشفت أن بعض الجهات التي تقوم بممارسة نشاط رش المبيدات والتعقيم غير مسجلة كشركات متخصصة ولا تحمل ترخيصاً من الجهات المعنية لمزاولة نشاطها وتعتمد على التواصل المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات، إضافة إلى ضعف التأهيل والتدريب للعاملين في بعض الشركات.

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