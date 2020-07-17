الرئيسية | محليات الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الاضحى

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ان صلاة عيد الأضحى ستقام في جميع مساجد المملكة عند الـ 7 صباحا.

ونشرت وزارة الاوقاف أسماء مصليات عيدالأضحى المبارك في مختلف مناطق المملكة. وتاليا الاسماء: مصليات عيدالأضحى المبارك 1441-2020 التابعة لمديرية اوقاف عمان الاولى الرقم موقع المصلى المنطقة الخطيب الاصيل مديرية أوقاف عمان الاولى لـــــــــــــــواء القصبــــــــــــــــــــــــــــــــة ساحة مدرسة صلاح الدين الاشرفيه عبد الله عبد الملك اليماني الساحة المجاورة لمستشفى الحنان ام الحيران محمد عرفات الباز مجمع الجنوب ام الحيران د.محمد محمود احمد العيشاوي ساحة مدرسة رابعة العدويه ام تينه ضيف الله هزاع الشوابكه مصلى كلية الحسين جبل الحسين محمد مصطفي الحاج عيد ساحة مسجد الحاج خضر عطية عرجان د. محمد فاروق محمد جزر ساحة المأمونية جبل الحسين معاذ احمد حسين ابو الهيجاء مصلى مسجد الهدى شارع الاردن حسن حسين كامل الجونه الساحة المجاورة لمسجد ربعي بن عامر جبل القصور عبد الرحمن حماد محمد جبريل الساحة المجاورة لمسجد الحسنين جبل المريخ حسين محمد حسين سويلم مصلى التقوى الوحدات محمد فليح حمدان البكور مصلى التوحيد الوحدات ماهر محمود وشاح مصلى مسجد العودة الوحدات معتصم سليمان كامل يحيى مصلى الاستقلال مول النزهه محمد يوسف عيسى خشان ساحة مدرسة احمد طوقان بالقرب من مسجد عمار بن ياسر النزهه عبد الله علي حسين ابو سته ساحة مدرسة الوكالة النزهه عصام محمد سعيد بلعاوي ساحة مسجد محمد بن هملان ضاحية الاقصى احمد عبد الرحيم محمد امين دوايه ساحة مدرسة خالد بن الوليد والفتح جبل التاج علي رضوان موسى صالح ساحة مدارس الكلية العلمية الاسلامية جبل عمان منصور محمود حسن ابو زينة مصلى زهرة المدائن الزهور د.يوسف فؤاد ابو عواد الساحة المجاورة لمسجد الرضوان الزهور لؤي عبد الحليم مزهر الساحة المجاورة لمسجد عثمان بن عفان الزهور عمر محمد سالم منصور ساحة مدرسة سمير الرفاعي / مسجد الضياء شارع الامير محمد د.خيري زهير رشدي الجنيدي ساحة شارع بارطو شارع بارطو الاشرفية احمد فوزي ابو الحسنى ساحة مدرسة حذيفة بن اليمان عبدون عمر محمد سلامة الطرابشة الرملة البيضاء /الساحة المجاورة عبدون ابراهيم موسى ابراهيم الشيخ ساحة مسجد القلعة القلعة جنيد احمد حسن الجنيدي مصلى حديقة اليوبيل مخيم الحسين سفيان حسن كايد الاسمر ساحة مسجد نزال الكبير نزال د.زيد ابراهيم زيد الكيلاني ساحة حديقة الشباب (اليرموك) نزال الذراع عمر محمود حمدو عبدالله ساحة الكيالي بجانب مصلى علي بن ابي طالب الوحدات سامي عبد الله دغيش مصلى رغدان السياحي رغدان هاني عبد الكريم برهوش ساحة مدرسة الاشرفية الثانوية للبنات الاشرفيه عدنان جزاع العزة ساحة مدارس الوحدات الوحدات يحيى محمد سلامة الخوالدة الساحة المجاورة لمسجد الصحابة الوحدات ياسر محمود ذياب ساحة قرقش الياسمين د.محمد صلاح محمود رمان ساحة مسجد الخلفاء الراشدين راس العين احمد خالد اللوزي لــــــــــواء مـــــــاركـــــــــــــــــــــــــــــــا الساحة المقابله لحديقة الاسكان اسكان ماركا اكرم محمد علي زيادة ساحة مدرسة اكاديمية علماء المستقبل المرقب د. معاوية خالد خريسات ساحة مدارس الكفاءة الدولية عدن احمد مروان عبدالفتاح الجبالي ساحة مسجد البيضاء الكبير البيضاء محمد علي مفضي العبوس مسجد الحيت والساحة المجاورة البيضاء سلطان حمد العبوس مسجد عبد الله بن الزبير والساحة المجاورة البيضاء عبد الكريم احمد محمد الحميدين ساحة ملعب النصر جبل النصر د.زياد العبادي ساحة مسجد رياض الصالحين سكن كريم ماركا حسن محمد حسين ربابعه ساحة مدرسة صالحية العابد صالحية العابد احمد مصلح صلاح البحيصي مصلى الشهيد فوزي الهدبان طبربور د.محمدعايد موسى الهدبان الساحة المجاورة لمسجد عباس شريدة طبربور احمد طه عبد الله زقوت مسجد مهيدي خلف والساحة المجاورة طبربور محمد فيصل توفيق قاسم الساحة المجاورة لمسجد مجاهد طبربور محمد عبد الناصر رباح جبر ساحة حدبقة عدن عدن د.طارق احمد محمد عمرو ساحة شركة نيسان ولادا طبربور د.انور ابراهيم ابو دياك مسجد روحي القدومي والساحة المجاورة عين غزال عادل شحده محمد طيون الساحة المجاورة لتنمية المجتمع المحلي (الهملان) ماركا الجنوبيه د.نوح مصطفى محمد علي الفقير مصلى مدارس الخضر طبربور طه محمد حماد عرابي الساحة المقابلة لمسجد ابو حمرا طبربور د.خالد صالح علي عياش الساحة المجاورة لمسجد عبد الله بن عمر ماركا الجنوبية د.محمود ياسين محادين الساحة المجاورة لمسجد عبد الله خلف ماركا الجنوبيه عبد الرحمن عايد الشمايلة ساحة مدرسة ام سلمة ماركا الشماليه بشر حسين خنفر ساحة صالة الاوركيدا ماركا الشمالية د.سيف الدين محمد ابراهيم العبادي الساحة المجاورة لمسجد ماركا القديم ماركا الشماليه د. مجدي واصف العطار الساحة المجاورة لمسجد الحمصي ماركا الشماليه محمد حكمت الزعبي الساحة المقابله لمسجد عمر الهملان ماركا الشماليه رامي صبحي محمود ابو حمدة الساحة المجاورة لشركة الكولا ماركا الشماليه /نادي السباق خليل محمد عسر مسجد الحرمين والساحة المجاورة المغيرات صالح عودة محمد الشطي ساحة مدرسة ميمونة ام المؤمنين الاساسية المنارة ربحي توفيق احمد الزق ساحة مسجد سعيد بن جبير المنارة هشام جميل محمد عبد الله الساحة المجاورة لمحطة المنارة المنارة طارق محمد كامل سالم الدويك ساحة ملعب الامانة المنارة احمد سعيد بدويه مسجد خليل الرحمن والساحة المجاورة النصر د.احمد حسين حسان ساحة مدرسة ام سلمة الهاشمي الجنوبي فيصل اسماعيل احمد الجيزاوي ساحة ملعب ابو جسار الهاشمي الشمالي عصام موسى هادي ساحة مدرسة التركيب الهاشمي الشمالي د.محمد شاهر اسماعيل يامين ساحة مسجد احمد الهندي الهاشمي الشمالي عبد الرحيم يعقوب عبد الرحيم القدومي ساحة مسجد سعد بن الربيع الهاشمي الشمالي مصطفى سعد حسين أبو غزالة الساحة المقابلة لمسجد البر ماركا الشمالية ايوب سامي الشربجي مصلى مسجد الحمد قرية خالد محمد عبد القادر خواجا ساحة مدرسة اليوبيل ماركا ش د.فراس مصطفى علي القضاة الساحة المقابلة لمخابز جواد الاتستراد عامر عقيل الدعجة مصلى مدرسة الانسي -القاضي الفاضل اسكان ماركا عبد الله عادل نصر المصلى المقابل لمسجد علي بن ابي طالب ماركا ش عمر عارف فالح الزعبي الساحة المقابله لمسجد الراشدين شيك المطار ماركا ج محمد عبد الحي الهور مصلى اشارة المصانع/مقابل البنك الاسلامي ماركا الشمالية محمد يعقوب هندي مديرية أوقاف عمان الثانية الساحات المحيطة بمسجد عبد الله بن سلام البيادر/طريق أبو السوس أحمد فايز محمد الحراسيس الساحات المحيطة بمسجد حي القيسية وادي السير/طريق بدر صالح ابراهيم محمد الحاج أمين ساحة ديوان عشيرة المواس بلال/طريق بدر طه أحمد عبد الله أبو غانم ساحة مدرسة البنات الثانوية وادي السير عقاب خالد محمد المحاميد مركز مرج الحمام الرياضي مرج الحمام عبد الله محمد عبد جدوع ساحات معرض عمان الدولي طريق المطار د . نادر شحادة محمد الرشايدة ساحة مدرسة أم حبيبة الثانوية للبنات مصلى البيادر صديق حسني حسن الشريف ساحة ملعب فرسان الأردن طريق الظهير مجاهد عثمان محمد مناصرة ساحة الشابات المسلمات البنيات عبد الرحمن خالد محفوظ حسان ساحة مدرسة زهرة المدائن ناعور أيمن بسام حافظ الصادق ساحة مدرسة البراء بن مالك مرج الحمام عاطف يوسف إبراهيم عمار الساحة الخلفية لبريد أم البساتين أم البساتين سليمان عبد الرزاق الهشلمون ساحة شارع السلام شارع السلام محمد عبد الله محمد البكار ساحة مسجد المسرى البنيات أشرف ناجح مصطفى القلعاوي ساحة مسجد حمزة بن عبد المطلب الروضة د. عدنان توفيق أحمد المساعفة الملعب الرياضي خلف البلدية حسبان د. سليمان يوسف سليمان الشيحان ساحة مسجد الفاروق أم القطين محمد أسعد محمد محمد ساحة مسجد أم المؤمنين مرج الحمام د . محمد أحمد خلف العرمان الملعب البلدي أم البرك محمد عزت اعبيد اعبيد ساحة مسجد عمر بن الخطاب البنيات معتصم كمال أحمد الحمايدة ساحة جامعة البتراء البنيات عبد الحفيظ سليم المرعي ساحة مدرسة العال الثانوية للبنين العال مهند مجيد سعيد قانقوش الساحة المجاورة لمسجد موسى بينو صويلح عمر أحمد سليمات العمارات الحمر طريق ماحص صويلح محمود عواد رضوان الفاعوري الساحة المجاورة لمسجد الفريد صويلح مأمون فلاح خليل الخليل الساحة المجاورة لمخابز براديس خلدا محمد كمال درويش الرمحي الساحة المجاورة لجمعية شفا بدران الخيرية شفا بدران عودة عبد الحفيظ عايد أبو ريشة الساحة المجاورة لمسجد أبو نصير الكبير أبو نصير فالح مازن فالح مهيدات ساحة نادي أبو نصير الرياضي أبو نصير د . علي سليمان علي البطوش الساحة المجاورة لمسجد الخليفة الفاروق شفا بدران محمد طاهر محمد يوسف عزام ملعب البلدية الجبيهة مهند صالح عبد الرحمن الحوراني مديرية أوقاف عمان الثالثة لــــــــــــواء سحــــــــــــاب ملعب سحاب البلدي/المصلى الرئيسي سحاب محمد علي حسين المحارمه ساحة مسجد الحامد العبدلية سحاب صالح سعيد صالح المصري لــــــــــــواء الجيــــــــــــزة مصلى بلدية الجيزة الجديد الجيزة احمد محمود عبدالله ابوجرار ساحة مدرسة اللبن الثانوية للبنين قرية اللبن فيصل خالد محمد المصري ساحة مدرسة ام قصير الثانوية للبنين قرية ام قصير ذياب سليمان حسين ابوعساف ساحة مسجد العابدين القسطل اسماعيل جمال الدين محمد السيد ساحة ام الوليد ام الوليد محمد نصار فلاح الدهامشه ملعب مخيم الطالبية مخيم الطالبية نبيل احمد عبدالمحسن ابوصايمه ساحة مسجد الزعفران الاوسط الزعفران ابراهيم سليم عمر البلوي لـــــــــــواء الموقـــــــــــــر ساحة مدرسة البنات الثانوية الذهيبه الغربيه زيدان احمد عودة الله مصلى بلدة الفيصلية الكبير الفيصلية محمد نوران سالم الجهني مصلى رجم الشامي الغربي ساحة المقبرة رجم الشامي الغربي انس محمد سلامة السبيتان مصلى مسجد منشية القضاة مسجد الصحابة المنشية صلاح سلامه ضيف الله القضاة مصلى ملعب نادي البادية ذهيبة الدهام طاهر محمد عقلة الدهام مصلى ام بطمة الكبير ام بطمة زياد محمد الياس الغيالين مصلى مسجد الابرار رجم الشامي الشرقي رجم الشامي الشرقي علي عبدالله مسلم الطميزي مصلى الحاتمية الحاتمية ناصر حمد خلف الثنيان ساحة مدرسة سالم الثانوية للبنات قرية سالم سامر يوسف شقرة ساحة مسجد عمر بن الخطاب قرية سالم خطاب داود عمر درباشي مديريـــة أوقاف محافظة البلقــــــاء لــــــــــواء قصبــــــة السلــــــط ساحة نادي السلط الرياضي سابقاً / وادي الريح ـــــــ د.مثقال أحمد عربيات ساحة مدرسة السيفية/السلالم ـــــــ سامي خليل اسماعيل غنايم ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية / الصوانية ـــــــ القاضي الشرعي احمد نضال عبد الوهاب قطيشات ساحة ملعب بلدية الرميمين ـــــــ محمد عبد العزيز المناصير ملعب مدرسة ماحص الأساسية المختلطة ـــــــ عواد عبد الغني عواد العليوات ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنات ـــــــ طلال رزق قاسم ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين ـــــــ تيسير سليمان علي العلوان ساحة مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية للبنات ـــــــ نايف سالم عيسى النعيمات لـــــــــواء الشونــــة الجنـوبيـــــــة مصلى ساحة نادي الكرامة الرياضي ـــــــ محمد عبد الفتاح السرابطه مصلى ساحة نادي الروضة الرياضي ـــــــ حسين جمعة صالح الغول لــــــــــواء ديـــر عـــــــلا مصىلى ابو عبيدة والبلاونة/مدرسة البلاونه الأساسية للبنين ـــــــ عبدالفتاح عبد الغني محمد عامر مصلى دير علا/مدرسة ديرعلا الثانوية للبنين ـــــــ فادي حسين حسن الغنانيم مصلى الطوال الهاشمي/ساحة مدرسة الطوال الشمالي الثانوية للبنين ـــــــ حربي سلامه الديات مصلى فنوش/مدرسة ابو الهول الأساسية للبنين ـــــــ فايز محمد علي الرباعنه مصلى الرويحه/مدرسة الرويحة الأساسية للبنين ـــــــ محمد هاشم ابو سردانه مصلى الملاحه/ساحة نادي الملاحه ـــــــ حربي علي ابراهيم الشحادات مصلى العارضه/مدرسة مثلث العارضه الأساسية المختلطه ـــــــ محمد أمين ابو قرمول مصلى معدي /مدرسة معدي الأساسية المختلطه ـــــــ محمد سليمان البلوي مصلى مدرسة ظهرة الرمل الأساسية للبنين ـــــــ اسامه علي ابو ديه مصلى الطوال الجنوبي/مدرسة الطوال الجنوبي المختلطه ـــــــ موسى عقله الشحادات مصلى خزمه/مدرسة خزمه الثانوية للبنات ـــــــ عبدالله محمد ابو صليح مصلى ضرار/مدرسة خولة بنت الأزورالثانوية للبنات ـــــــ محمود عيسى مسلم لـــــــــــــــواء عيـــــــــن الباشــــــــــا ساحة مسجد عين الباشا الكبير ـــــــ د.عوض قاسم الفاعوري ساحة مسجد شرحبيل بن حسنة ـــــــ ناصر عواد الخرابشه ساحة مدرسة صافوط الثانوية للبنين ـــــــ داود سعود المشايخ ساحة مدرسة القادسية /صافوط ـــــــ ابراهيم محمد يوسف زيدان ساحة مدرسة حطين / البقعة ـــــــ د.باسم فيصل الجوابرة ساحة مدرسة ذكور البقعة الثالثة (السكنية الوكالة) ـــــــ نبيل محمود خالد العاصي ساحة مدرسة الزبن ـــــــ سمير محمد الهوره ساحة مسجد عمر بن الخطاب / الحنو ـــــــ محمد محمد الكيلاني ساحة مسجد البشير/ سلحوب ـــــــ عدنان عبد الرحيم الخوالدة مديرية أوقاف اربد الأولى إربــــــــد وقصبتهــــــــــا ساحة الملعب البلدي ـــــــ محمود فهمي البطاينة ساحة مسجد آل المقري ـــــــ احمد محمد سليمان البشتاوي مكتـــــب أوقـــاف غـــــرب عمـــــان ساحة مسجد طارق الردايدة / كفريوبا ـــــــ رائد يوسف عبدالله الأسعد ساحة مدرسة ناطفة للبنين / ناطفة ـــــــ الدكتور محمود محمد عطية معابرة ساحة ملعب سوم / سوم ـــــــ مصطفى احمد مصطفى الهزايمة بنـــي كنانـــة الملعب البلدي التابع لبلدة كفر سوم/ كفرسوم ـــــــ جهاد نوفان فواز عبيدات الملعب البلدي التابع لبلدة خرجا / خرجا ـــــــ فضل إبراهيم علي الزعبي لـــــــــواء الطيبــــــــة ساحة المدرسة الأساسية للبنين / الطيبة ـــــــ د. عمر محمد يوسف علاونة لـــــــواء الوسطيـــــــــة ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين / قميم ـــــــ سليمان غازي سليمان رواشدة ساحة مدرسة مكة الثانوية للبنين /مثلث حوفا ـــــــ احمد حامد الوديان مديريــــــــة أوقـــــاف اربــــد الثانيــــة مجمع الأغوار الجديد اربد – حي القصيلة عمر سليمان علي الدواهده ملعب الكرمل اربد – مخيم الشهيد عزمي اسعد محمود اسعد أبو الرب ساحة مدرسة حوارة الأساسية للبنين اربد - حوارة أيمن ضاحي علي شطناوي ملعب نادي الصريح اربد - الصريح د . فراس علي السيد الشياب ساحة مدرسة المغير الثانوية للبنين اربد - المغير بكر عبدالمجيد فليح الزقيبي مديريـــــة أوقــــاف محافظــــة مأدبـــــا ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط محافظة مادبا د. عيسى مصبح البواريد مصلى المأمونية المأمونية الوسطى الشيخ يوسف ابوحسين مدرسة طارق بن زياد المريجمة د. مالك عبدالهادي الشخانبة مصلى جنوب مادبا(الفردوس) جنوب مادبا د. سليمان عيسى الهروط مسجد التوحيد حي المستشفى د. امجد فلاح الوليدات مركز صحي ماعين منطقة ماعين غسان وجيه بدران ساحة مدرسة غرناطة للذكور منطقة غرناطة محمد عبدالوهاب الشوابكة ساحة مدرسة جرينة للبنات منطقة جرينة صدام محمد الشوابكة مديرية تربية قصبة ذيبان لواء ذيبان حاكم سلمان الشخانبة مسجد معاذ بن جبل منطقة مليح محمد حامد السنيد مسجد لب الكبير منقطة لب سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة مسجد الراشدية حي الراشدية حازم سليمان البريزات مسجد عاصم بن ثابت حي السواعدة سامي سالم الفقهاء مسجد حلق الشقيق منطقة حلق الشقيق عيادة محمد الحواتمة مسجد فلحا قرية فلحا فؤاد الهواوشة مسجد المثلوثة قرية المثلوثة خليل عايد اللوانسة مسجد ابو ريشة قرية ابو ريشة طارق عوض الهاشم مسجد برزا قرية برزا احمد خليف اللوانسة مسجد المتقين المأمونية الشرقية عادل محمد السواعده العالية الكبير قرية العالية سالم عبدالنبي الشخانبة مسجد الشقيق الاوسط قرية الشقيق بسام عوض الحواتمة مسجد اسامه بن زيد مليح تيسير علي القبيلات العريض الجديد جبل بني حميدة محمد سرور العجالين مسجد الصفا الدليله جهاد خليل الطوالبه مسجد النزهه الواله زايد سلامه العزازمه مسجد الجديده جبل بني حميدة عامر جمعه الطلاق مسجد الدير جبل بني حميدة مخلد نويران القعايدة مسجد المشرفه العاليه عبدالرزاق فالح الوليدات ساحة مدرسة العريش للذكور العريش محمد خير تيسير ابوصينيه مسجد الحمد الحي الشرقي د. عبدالله المراعبه مسجد الصحابه الحي الشرقي نظمي اسماعيل الخرثاوي مديريــــــة أوقـــاف لـــــواء الرمثــــا ملعب الصالة الرياضية بجانب مديرية التربية والتعليم فضيلة الشيخ/ علي احمد مفلح السلمان/ امام مسجد ساحة مسجد عقبة بن نافع الحي الشرقي فضيلة الشيخ / محمد أحمد عودة القضاة/امام مسجد ملعب الشباب وسط البلد فضيلة الشيخ /وجيه محمود عوض مياس/امام مسجد مديريــــــــة أوقــــاف محافظـــة الطفيلــــة الطفيلة الكبير ـــــــ محمود فرحان الهلول النشاش ـــــــ احمد سلمان الحجوج رياض الصالحين ـــــــ محمد عودة العبيديين جابرالانصاري ـــــــ حسن عودة العبيديين ابو هريرة ـــــــ محمد فايز الحراسيس القصر القديم ـــــــ علي مسلم المحاسنة انس بن مالك ـــــــ د0عدنان سليمان عواد طيبة ـــــــ علي حماد الفريجات الدويخلي الشرقي ـــــــ محمد فالح المحاسنة الحسين بن علي ـــــــ ايمن فايز الحراسيس علي بن ابي طالب ـــــــ اويس فايز المهايرة المنصورة/البراء ـــــــ عبدالكريم عبدالرحيم السعود قباء ـــــــ احمد عبدالمحسن القوابعة الامام مالك ـــــــ عبدالله نواف العتوم الامام مسلم ـــــــ ايمن محمد الشماسات الرحيم ـــــــ عارف اشقيان القرارعة البحرات ـــــــ سالم علي القوابعة فاطمة الزهراء ـــــــ جمال سالم الشحاحدة المستشفى العسكري ـــــــ احمد طايع العواديين امير المؤمنين ـــــــ مامون حمد القطاطشة عباد الله ـــــــ اشرف محمد الجرادين الجرابعة ـــــــ ابراهيم محمد البداينة الطرشان ـــــــ صالح عبدالله المرافي الخلفاء الراشدين ـــــــ عبدالرحمن نعيم الداودية حذيفة بن اليمان ـــــــ علي نواف المحاسنة الامام البخاري ـــــــ صايل مصباح النظامي خديجة بنت خويلد ـــــــ علي احمد الحليسي العيص الكبير ـــــــ معتز يحيى القناهرة عبدالله بن حذافة السهمي ـــــــ حمزة علي الحوامدة شيظم ـــــــ محمود سلامة عواد ابو بنا ـــــــ محمد عبدالرحيم الداودية الانوار المحمدية ـــــــ د0محمد علي الهواملة عرفة الجديد ـــــــ خالدعبدالله السوالقة ارويم الكبير ـــــــ حمزة محمد الزرقان عابل ـــــــ زياد يحيى الرواشدة البيضاء الكبير ـــــــ علي ابراهيم القرارعة الوادي الاخضر ـــــــ سالم سلمان القرارعة اويس القرني ـــــــ د0خالد فرحان البداينة الحنانة ـــــــ د0هشام ابراهيم الحمران طلحة بن عبيدالله ـــــــ مصطفى مزعل القرارعة الرشيد/عيمة ـــــــ ابراهيم عصري العكايلة ارحاب /الغربي ـــــــ رائد فياض الشياب

الحسا/الاستراحة ـــــــ محمود حماد القطاطشة الحسا/الشمالي ـــــــ محمد سلامة الحجايا الحسا/بلال ـــــــ ابراهيم عطية السعودي سعيد بن جبير ـــــــ المنتصر بالله حربي السعودي الجرف/المسافرين ـــــــ عدنان محمد الخوالدة بصيرا الكبير ـــــــ يزيد فلاح الرفوع مقام الحارث ـــــــ محمود عبدالله العوضي صهيب بن سنان ـــــــ عدي حسن المسيعديين عائشة ام المؤمنين ـــــــ د0احمد خليل الرفوع النور المبين ـــــــ د0احمد عطية السعودي غرندل الكبير ـــــــ محمد سليمان الرفوع الربعي بن عامر ـــــــ احمد اسماعيل السعودي ابراهيم الخليل ـــــــ علي عبد الرفوع القادسية الكبير ـــــــ ايمن احمد النعانعة القادسية الجديد ـــــــ راضي عبدالقادر الخوالدة الابرار ـــــــ احمد محمود النعانعة سعد بن معاذ ـــــــ علي حسن الخوالدة زيد بن حارثة ـــــــ عامر محمد العرضان مديريــــــة أوقـــاف محافظـــة المفــــــرق ساحة الملعب البلدي قصبة المفرق د.محمد نظمي السعد مسجد الهاشمي قضاء رحاب ماجد عواد ضيف الله الزبون ساحة الملعب البلدي قضاء بلعما د.محمد عواد سليم الحوالده ساحة الملعب البلدي قضاء المنشيه د.رياض خليف الشديفات ساحة النادي الرياضي قضاء الخالديه عادل نظمي ابو جابر ساحة مدرسة سلمان قضاء الخالديه احمد اربيع عبدالله الحسن المشرفه/ ساحة ملعب المشرفه قضاء الخالديه فرج ناصر العزازمه ساحة ملعب بلدة الزعتري الزعتري سعود احمد عوض بني خالد مديريـــــة أوقـــــاف محافظـــة جـــرش ساحة المسجد الهاشمي جرش المدينة فراس علي ابو خيط ساحة المرج مرصع محمد احمد ابو ضاعن ساحة مدرسة البنات ظهر السرو محمد علي عبد بني مصطفى ساحة مدرسة البنات مخيم سوف محمد موسى عياصرة مديريـــــة أوقــــــاف لـــواء الكـــــورة علي بن أبي طالب دير أبي سعيد د. محمد محمود مصطفى ربابعه عبدالله كليب دير أبي سعيد د. محمد علي احمد الزعبي المستشفى دير أبي سعيد د.منير علي هليل سيد الشهداء دير أبي سعيد عثمان ابراهيم هليل الأبرار جفين د. وصفي محمد بني ارشيد المصطفى جفين صدام عبد الحميد الشريدة عمر بن الخطاب أبو القين د.منجد محمود الشريدة الرحمة السمط د. محمد محمود بني عيسى المهاجرين مرحبا مروان محمد فالح هليل معاذ بن جبل تبنه احمد جوهر محمد الحسن كليب الشريدة تبنه نزار احمد علي بني عامر أحباب الله جنين الصفا محمد نايل محمد المستريحي خالد بن الوليد سموع د. عمر حابس احمد نوافله عبدالله بن عباس سموع محمود فؤاد احمد غباشنه رزق الصالح سموع سالم حسين سالم السلايمه عبدالفتاح عودة سموع جودت رياض جباعته زياد بني سلامه زمال زهير عيسى محمد نوافله البراء بن عازب زمال عمران محمد فلاح بني عيسى طارق بن زياد كفر كيفيا يحيى محمد العمري عمر بن عبد العزيز كفر الماء د. عمر احمد يوسف بني ياسين حمزة بن عبدالمطلب كفر الماء علي راشد حسين بني عامر العز بن عبد السلام كفر الماء محمد يوسف صالح بني ياسين سعد بن معاذ كفر الماء احمد يوسف الذياب الشافعي كفرالماء ايمن مفلح احمد الرويضي حذيفة بن اليمان الأشرفية محمد علي نجم الشرع أبو بكر الصديق الأشرفية د. رزق محمد يوسف عوايشه مصعب بن عمير كفر راكب محمد امين الكيلاني أبو أيوب الأنصاري الرقة احمد محمد جمعه العوايشه المقداد بن عمرو بيت أيدس محمد حمد عباس مقدادي أبو عبيدة عامر بن الجراح بيت أيدس موسى عبدالقادر صالح مقدادي حمزة بن عبدالمطلب كفرعوان زهير مصطفى عوض خشاشنه العباس كفرعوان عصام موسى محمد دهون موسى بن نصير كفرعوان هاشم محمد مقدادي الرضا كفرعوان ظاهر محمد عبدالحافظ مقدادي أحمد بن حنبل كفرعوان محمد عدنان موسى دهون عبدالرحمن بن عوف كفرأبيل يوسف شحادة الحسن الشيخ بدر كفرأبيل نسيبة يونس بشارات صلاح الدين جديتا د.فايز حسين ملحم الزهراء جديتا معتصم علي احمد كساسبه أبو بكر الصديق جديتا محمد احمد تركي خطاطبه العين جديتا د.محمد علي محمد ربابعه الملعب البلدي / مُصلى الأشرفية محمد فرحان محمد بني ارشيد مديريـــــة أوقـــــاف محافظــــة العقبـــــة مسجد الحسين بن علي ـــــــــ سليمان فهمي بلبل مسجد الحسين بن طلال ـــــــــ غسان خلف الحميمات الحسن بن علي ـــــــــ رضوان عبدالرحيم الوقفي مسجد الشويخ ـــــــــ عبدالرحمن رجب ابوالعز مسجد الزهراء ـــــــــ بدر صالح الرياطي مسجد الوحدات الشعبية ـــــــــ سند ماضي ياسين مسجد مصعب بن عمير ـــــــــ عبدالله صالح حسين مسجد النور ـــــــــ احمد وليد الجهني مسجد ابو عبيدة عامر بن الجراح ـــــــــ عيسى احمد الخطيب مسجد ابو داوود ـــــــــ محمد وليد الجهني مسجد عمر بن العاص ـــــــــ د.شادي حسن ابوعفيفة مسجد خالد بن الوليد ـــــــــ جمال حمزة الزبدة مسجد ابو الوفا ـــــــــ خطاب خليل المعاني مسجد الدرة ـــــــــ عادل محمود البشابشة مسجد سعد بن معاذ ـــــــــ رامي محمد الخضري مسجد البيطار ـــــــــ علاء محمد نجم مسجد بر الوالدين / الشامية ـــــــــ علي سالم العنيزات مسجد صلاح الدين الجديد ـــــــــ خميس هاشم السطوحي مسجد جعفر بن ابي طالب ـــــــــ زهير عبدالمجيد المومني مسجد فيصل الأول ـــــــــ محمد فهد غالب طهبوب مسجد شحدة حرب ـــــــــ د.نعيم رزق الدردساوي مسجد احمد الرياطي/الثامنة ـــــــــ حازم رزق الدردساوي مسجد البداد / الكرامة ـــــــــ محمود جاسر آل عيد مسجد فريدة الشاوي ـــــــــ مفضي زعل العوران مسجد السرح ـــــــــ محمد محمود ياسين مسجد سعد بن ابي وقاص ـــــــــ ماجد سليمان ابوفرج مسجد الحق/الشامية/عثمان بن عفان ـــــــــ د.محمد احمد الخشاشنة مسجد كاظم مرقة ـــــــــ نواف عباس جنون مسجد الكالوتي والديسي ـــــــــ ضرغام فؤاد جرادات مسجد عائشة ام المؤمنين ـــــــــ سالم علي الاحيوات مسجد الامير حمزة ـــــــــ علي إسماعيل ابوصفية مسجد راتب ابو حويلة ـــــــــ احمد مصطفى الباش مسجد علي بن ابي طالب ـــــــــ محمود جريد النعانعة مسجد حمزة بن عبد المطلب ـــــــــ قصي سليمان ابومنسي مسجد الصحابة ـــــــــ عبدالله محمد الشهبان مسجد عمر بن الخطاب ـــــــــ صقر إسماعيل ابوصفية مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي ـــــــــ نعيم قاسم احمد قاسم مسجد وصفي التل ـــــــــ منقذ ابراهيم العمرو مسجد الشيخ زايد ـــــــــ يوسف خير الطراونة مسجد الاحسان ـــــــــ ماجد محمود محيسن مسجد الدراس ـــــــــ فؤاد سليمان الغرابلي مسجد المستشفى الاسلامي ـــــــــ بسام كامل ياغي مسجد الرضوان / مستشفى هاشم العسكري ـــــــــ م/1احمد مهند الشمايلة مسجد الرسول الأعظم - الحرفية ------------------------------ لــــــــواء القويـــــرة وقضــــــاء الديســــــــة القويرة الكبير ـــــــــ امطاوع نجم نجادات العمراني ـــــــــ عفنان عيد الروافعة الخضيرات ـــــــــ محمد محمود الهلالات الراشدية الكبير ـــــــــ صالح عيد السلامين أصحاب المصفى-الراشدية ـــــــــ سالم عيد العنزي. الحميمة ـــــــــ عبد الله عفنان المراعية دبة حانوت ـــــــــ إبراهيم محمد العجول الديسة ـــــــــ صالح حمد الزوايده العباسية ـــــــــ خليل محمد الموسه رم ـــــــــ مسلم عتيق الزلابيه منيشير ـــــــــ عوض علي الزوايده الطويل سالم سليمان الزوايدة الغال ـــــــــ امعوض محمد المزنة العسيلة ـــــــــ حسين محمد الجراميه الشهيبي ـــــــــ عوض عواد الفقير الطويسه الكبير ـــــــــ فلاح محمد الزوايدة المزهر ـــــــــ يونس عبدالفتاح جيوسي الصالحية ـــــــــ علي غالب المراعية جعفر الطيار – الراشدية ـــــــــ محمد اسريع الطرشان اتحاد الكراجات ـــــــــ عبد الله سويلم الجعيبات الفاروق ـــــــــ يحيى محمد الهواشلة تتن ـــــــــ صلاح احمد احمد الشاكرية ـــــــــ شافي سلامه الصويلحيين التقوى ـــــــــ احمد موسى الرياطي قضــــــاء وادي عربــــــــه رحمه ـــــــــ د.احمد عيد الاحيوات قطر / الشافعي ـــــــــ محمد حسن نعمان الريشه الكبير ـــــــــ ابراهيم سويلم السعيديين بئر مذكور الكبير ـــــــــ مرعي دخيل الله السعيدين انعام مفلح - قريقرة ـــــــــ رياض العمارين فينان الجديد - قريقرة ـــــــــ محمد سعود العمارين بلال بن رباح (الأسمدة) ـــــــــ علي عبدربه القطيشات محطة الركاب ـــــــــ ----------------- مديريـــــــة أوقـــــاف محافظــــــة الزرقــــــــاء ساحة الملعب البلدي جناعة ابراهيم كامل محمد العتوم مصلى جبل طارق ساحة مسجد أبو حويلة عبدالسلام محمد حسن عساف ساحة مدرسة الرملة حي الأمير محمد/قرب دوار الحاووز جهاد محمود سعيد عبدالجبار مصلى ملعب حذيفة بن اليمان المجمع الجديد رائد محمود احمد الشوابكه مصلى منطقة شومر شومر/الزواهرة صبري عزالدين شاكر ابو سنينة ساحة (العليمي) عوجان موسى محمد محمود ابو كوش ساحة مصنع الملح الظليل سلمان سليمان محمد ابو هويدي ملعب الهاشميين الظليل عمر سليمان سلمان العوضات ساحة مسجد المصطفى الظليل خالد علي سليمان العوضات ساحة مدرسة المشيدة الظليل امجد محمد حسين ابو درويش ساحة مدرسة بيرين الثانوية للبنين بيرين محمد حامد مطلق الغويري ساحة الملعب البلدي السخنة د.علي محمد اسمر ابو شحادة ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنين الهاشمية د.عبدالله محمد ارشيد الزيود مديريـــــــة أوقـــاف لواء الرصيفـــــــة ساحة مدرسة جابر بن حيان حي العراتفة د . محمد أحمد الحاج محمد ساحة مدرسة عين غزال الثانوية مخيم حطين فيصل علي سلام النعامي ساحة مدرسة طه حسين الثانوية مدرسة جبل الأمير فيصل للبنات جبل الأمير فيصل د .عبد الفتاح محمد صلاح ساحة مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية سـاحة مدرسة اسماء بنت يزيد حي القادسية عماد عبد الله فزعه سـاحة مسجد الإيمان النقب أحمد عبد اللطيف محمد محمد سـاحة مسجد خالد بن الوليد قرية خالد بن الوليد أمجد أحمد محمد لافي سـاحة مدرسة الوكالة عوجان يحيى شوقي محمد شاهين ساحة مسجد الصفا والمروة جريبا أحمد إبراهيم مصطفى خريس سـاحة مسجد الخليل حي الأمير علي محمد محمود محمد أبو الرب سـاحة الملعب البلدي الحرش الجبل الشمالي يوسف أحمد يوسف البكري سـاحة مسجد الشورى حي الرشيد علي حسن حسين عابدي ساحة مجمع الرصيفة الرياضي ياجوز / خلف مستشفى الأمير فيصل محمود إبراهيم أبو الرب ساحة مسجد أبو بكر الصديق جريبا إياد يونس أبو مقيبل ساحة مدرسة قطر الندى الجبل الشمالي أمجد محمود سلامة سلامة ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية حي جعفر الطيار عما محمد مطر المعايطة ساحة مدرسة الشافعي الثانوية جبل الأمير فيصل مصعب جبريل عبد الخالق السراحين ساحة مسجد الصديق جريبا صالح عبد الغني سالم الذنيبات سـاحة مدرسة عاتكة عوجان د . انس محمد عوض الخلايلة سـاحة اسكان المعلمين اسكان المعلمين ثائر محمد يوسف هندي مديريــــــة أوقــــاف محافظــــة معـــــان مسجد الشريف الحسين بن علي ـــــــــ بلال سليمان البحري مسجد الحاج رسمي ابو رخية ـــــــــ عبدالله أحمد الخوالدة مسجد الحسن البصري ـــــــــ ينال عطا الله أبو درويش مسجد ماريه القبطية ـــــــــ يحيى ابراهيم عوجان مسجد روضة المتقين ـــــــــ خليل محمود الشلبي مسجد سعد بن ابي وقاص ـــــــــ محمود عايد خطاب مسجد وادي موسى الكبير ـــــــــ محمود محمد المشاعلة مسجد الراجف الكبير ـــــــــ ابراهيم هجيج الرواجفة مسجد صلاح الدين الايوبي ـــــــــ حاتم محمود الرواشدة مسجد الهاشمية الكبير ـــــــــ خلف مضحي المصبحيين مسجد ايل الكبير ـــــــــ حسين سليمان النعيمت مسجد المريغه الكبير ـــــــــ نزال تارك العثامنة مسجد الصالحين ـــــــــ صبحي محمود المغربي مسجد سيد الشهداء ـــــــــ د. رائد محمود الخوالدة مسجد الانصار ـــــــــ محمود ابراهيم ياسين مسجد الهاشمي ـــــــــ أحمد خالد الكاتب مسجد المحطة ـــــــــ أحمد عبدالرحمن أبو صالح مسجد السليطي ـــــــــ محمد أحمد العلايا مسجد الطيبة الكبير ـــــــــ محمد سالم الزيدانيين مسجد التقوى ـــــــــ طاهر احمد الطورة مسجد البقعه ـــــــــ تيسير محمود الرواشدة مسجد الحسينية الكبير ـــــــــ حسين اهليل السراحيين مسجد الجفر الكبير ـــــــــ ممدوح مدالله ابوتاية مسجد اذرح الكبير ـــــــــ عبدالكريم ضيف الله الجازي مديريــــــــة أوقــــاف محافظـــــة الكــرك ساحة مسجد ضرار بن الأزور الراشدية مصعب محمود المعايطة ساحة البلدية الشمالية المنشية بكر ماجد القضاه ساحة مدرسة البنات الثانوية الشهابية عزام محمود الشمايله ساحة مدرسة الجلمة الأساسية الطيبة زكريا علي الذيابات ساحة مدرسة الطيبة الأساسية للبنات الطيبة اسكندر عدنان البطوش مديريــــة أوقــاف الأغــــــــــوار الشماليــــة ساحة مقام معاذ بن جبل رضي الله عنه/ الشونة الشمالية ـــــــــ د.عبد محمود هلال السميرات ساحة مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنين ـــــــــ قصي علي عمر أبو صهيون ساحة ملعب نادي حطين الرياضي / المنشية ـــــــــ جبري حمد عبدالرحمن الطالب ساحة مدرسة الملك طلال الثانوية / وقاص ـــــــــ يوسف عبد الله عبد الرحمن المنسي ساحة مدرسة بنات الشيخ حسين ـــــــــ حمد محمود سليمان البواطي ساحة مدرسة الريان الثانوية للإناث ـــــــــ محمد منصور حسين إبداح ساحة مدرسة الوكالة / كريمة ـــــــــ علي محمد علي حيدر الباقوره ـــــــــ خالد حسين شحاده المنسي العدسية ـــــــــ أكرم محمد مصطفى النعيمــــــي خالد بن الوليد رضي الله عنه ـــــــــ عامر احمد رشيد المنسي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـــــــــ د.خيرو محمد يوسف أبو عباس طارق بن زياد رضي الله عنه ـــــــــ رائد عيسى فهد الحمود الأنوار / خربة مرشد ـــــــــ عادل محمد هملان الدعجة المنشية القديم ( الصفن ) ـــــــــ عصام عرسان حسن عبد العال ابن تيمية / الحمامرة ـــــــــ حاتم خلف يوسف فارس الأنصار ـــــــــ ناصر عبد الله محمود العليمي الفضيين ـــــــــ مصعب خالد نمر السميري الزمالية ـــــــــ احمد محمود محمد عاصي الحراويه ـــــــــ فوزي يوسف عبد الله العيد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه / بصيلة ـــــــــ حسين أحمد حسين المصلمين المهاجرين ـــــــــ هاشم محمود محسن إبداح مستشفى أبي عبيدة ـــــــــ د0 علي عبد القادر فايز إبداح مقام شرحبيل بن حسنه رضي الله عنه ـــــــــ ياسين حسين حسن أبو زنهورة أبو هابيل ـــــــــ اسعد لافي راجي زيدان الشهداء ـــــــــ إبراهيم محمد حسين الشعلان السليخات ـــــــــ أكرم احمد عبد الرحمن السواعي قباء ـــــــــ معتصم منصور شحادة خلف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه ـــــــــ عادل محمد عبد الرحمن وحشه الأبرار ـــــــــ محمد عايش سليمان أبو صليح التقوى ـــــــــ محمد أحمد مصطفى الشامي التوبه ـــــــــ خليل سلامه محمد شقاقحه الرضوان ـــــــــ جهاد عبدالله علي شويات الهدى ـــــــــ عبدالله محمد حسين شريده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ـــــــــ محمود محمد مصطفى أبو بيدر أم سلمه رضي الله عنها ـــــــــ وليد حسن علي المحروم طبقة فحل ـــــــــ عبد الرحمن عبد الله أبو الرب محمود البشير الغزاوي ـــــــــ يوسف فارع أحمد قاسم عثمان بن عفان رضي الله عنه ـــــــــ هيثم فهاد سلطي قويسم السلام ـــــــــ عوامره ابراهيم محارب العوامرة ابو بكر الصديق ـــــــــ عدنان محمود محمد الخشان مديريــــــة أوقـــاف الباديـــة الشماليـــــة أبو بكر الصديق روضة الأميرة بسمة د.خلف أبو سماحة المســـاعيد معاذ بن جبل الأشرفية د.مرزوق محمد الشـــــــرفات عثمان بن عفان أم القطين عبدالله قاسم محمد الشرفات المكيفتة الكبير المكيفتة محمد يحيى طريف الشرفات المهاجرين والأنصار الصالحية شعيب محمد حمود الجمعان عبدالله بن مسعود ام الجمال سليمان ســالم عقلة الرحيبة سعود الفواز صبحا خالد علي هطبول الفروخ الأمير الحسن دير الكهف طلال سعود حمود السميران عمر بن الخطاب الدفيانه محمد خليف مفلح العيسى سعد بن معاذ السعيدية منصور حسين علي المساعيد عمر بن الخطاب البشرية حسين قبلان هريس الشرفات رحبة ركاد رحبة ركاد محمود رحيبان عوض الشرفات سلمان الفارسي الرويشد رجب حسين علي الخـــــالدي أبو بكر الصديق المنارة احمد علي قسيم الشـــــرفات آل البيت حمراء السحيم جهاد سلمان عطالله المساعيد عمرو بن العاص روضة الأمير علي قلاح فازع عيد الشـــــــرفات الهاشمي تل الرماح عبد الله كساب عودة السيبيه صلاح الدين صبحية جمال ضيف الله عايد البقوم الحسين بن علي كوم الرف محمد عبدالله مغيزل الجمعان عبدالله بن ام مكتوم الصفاوي مهند عمر علي الخوالده مديريــــة أوقـــاف محافظـــة عجلــــون ساحة المدرسة الثانوية للبنين عنجرة سيف سليمان أحمد السيوف

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