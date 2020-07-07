الرئيسية | محليات الصحة: مصدر إصابة الطبيب ما يزال مجهولاَ

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق، اليوم الأحد، إنّه لم يتبين مصدر إصابة طبيب مستشفى الأمير الحسين في منطقة عين الباشا.

وأضاف اسحق،أنّ إصابة الطبيب تم اكتشافها من خلال العينات العشوائية التي تم جمهعا من كوادر ومراجعين المستشفى.

وأشار إلى أنّ، الطبيب المصاب لم تظهر عليه أعراض الإصابة، قائلا “نسبة العدوى لديه منخفضة جدا”.

وأكد اسحق أن “الحالة الصحية للطبيب المصاب جيد جدا ولا يعاني من اي اعراض وهو يتلقى العلاج”.

وبين أنّ فرق الاستقصاء الوبائي، توسعت في جمع العينات من كوادر المستشفى والمراجعين ومنطقتي عين الباشا والبقعة، بالاضافة إلى مكان سكن الطبيب في منطقة ام اذينة في عمّان.

ولفت اسحق إلى أنه تم سحب نحو ألف عينة، منهم 300 لمخالطين للطبيب و700 عينة عشوائية.

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