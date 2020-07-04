الرئيسية | محليات وزير النقل: الخارجية تفاوض الدول الخضراء

وطنا اليوم-عمان:قال وزير النقل خالد سيف الاحد، إنّ الأردن يبحث مع قائمة الدول الخضراء التي تم اختيارها سابقا لتيسير رحلات منها وإليها.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء 21 تموز/يوليو 2020، عن قائمة الدول الخضراء التي سيسمح بالسفر منها وإليها.

وأضاف سيف أنّ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها ، حيث أنّ الأردن بانتظار النتائج لتأكيد تسيير الرحلات، وفق ما نقلت عنه المملكة.

"المسافر القادم للأردن سيتعهد بانه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 الاف دينار اذ تبين ان المعلومات غير دقيقة"، وفق سيف.

وأكّد أنّ الطائرات ستعمل عند إعادة فتح المطارات بسعتها الكاملة.

ولفت إلى أنه ينبغي على المسافر إجراء فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر لتأكيد خلوه من فيروس كورونا المستجد، في حين على المسافر إبراز نتيجة الفحص عند طلبها، إضافة لتحميل تطبيق أمان قبل السفر وإبرازه عند الطلب.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمسافرين عند وصولهم إلى المطار، قال سيف إنّ حرارة المسافرين ستقاس عبر 5 أجهزة مسح حراري توجد 4 منها على جسور القدوم في المطار إضافة لإجراء فحص PCr، فيما سيكون هناك 11 محطة في المطار لأخذ عينات (PCR)، و 22 كاونترا مخصصة للتسجيل في المختبر واستلام نتائج الفحوصات.

وبين أن قاعة الانتظار في مطار الملكة علياء الدولي ستتسع لنحو 530 مسافرا لحين ظهور نتائج فحوصاتهم، في وقت تبلغ فيه مساحة قاعات الانتظار 6660 مترا مربعا.

وقال: "سنجري 260 فحص PCR في الساعة الواحدة ما يعني إجراء 6 آلاف فحص يوميا في حين تبلغ مساحة المختبرات داخل المطار 2213 مترا مربعا."

وأضاف سيف، أنّ نحو 64 حاجزا بلاستيكيا زرعت في المطار عند كاونترات الدخول و 12 حاجزا عند الجوازات وحاجزين عند الترانزيت لحماية العاملين في المطار، وسيتم استخدام الخوذ الذكية وأقنعة الوجه البلاستيكية من قبل موظفي الجوازات ووحدة الأمن في المطار، وأن عمليات التعقيم ستكون منتظمة ومستمرة في المطار لكل تفاصيل عملية السفر.

وأكّد سيف أن الإجراءات المعمول بها في المطارات موحدة للمسافرين الأردنيين وغير الأردنيين.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، السبت 25 تموز/يوليو، إعادة فتح المطارات في الأردن أمام الرحلات الدولية في 5 آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد أشهر على الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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