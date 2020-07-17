 وطنا نيوز -أردني يرثي طفله "علي" و يودعه برسالة مؤثرة
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أردني يرثي طفله "علي" و يودعه برسالة مؤثرة
التاريخ : 26-07-2020 09:25:57 المشاهدات: 3198

وطنا اليوم-عمان:نعى الدكتور مجدي الدراس ابنه علي (13) عاما الذي وافته المنية إثر سقوطه في مدينة ألعاب بالعاصمة عمان
ونقل الطفل إلى إحدى المستشفيات القريبة في حالة حرجة حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتاليا نص النعي:
(الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون )
احتسب عند الله قطعة من روحي والكثير من نفسي وكبدي
ولدي علي ( ابو الحسن )
ابني الاديب الخلوق المطيع فاكهة حياتي وأنيسي في مجالسي
استودعك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه رحم الله روحك وجعلك في جواره وفي ظلال عطفه والى لقاء قريب في كنف الرحمن يا صديقي والى ذاك الوقت سابقى لك في اشتياق
صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد ابو حسان - ضاحية الياسمين . والدفن في مقابر المسلمين في سحاب .
والعزاء على اضيق حال بسبب الظروف الحالية في المنزل - ضاحية الياسمين - مقابل سامح مول .
وانا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون


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