مجلس الوزراء يبحث دمج مؤسسات جديدة قريبًا

وطنا اليوم - كشف مصدر حكومي مطلع أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بحث دمج عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة، لتضاف لمجموعة المؤسسات الحكومية التي تم دمجها خلال الأشهر الماضية في اطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة عدد من مؤسساتها.

وبحسب المصدر، فقد رفعت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بدراسة اعادة هيكلة القطاع الحكومي، توصياتها بشأن دمج عدد من الهيئات الحكومية إلى مجلس الوزراء.

وبين المصدر أن عملية الدمج تتم بعد إقرار مجلس الوزراء لما نسّبت به اللجنة، كونه صاحب الولاية باقرار الدمج لأي من الهيئات أو رفض ذلك، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يمكن ان يوافق على دمج جزء من الهيئات التي تم التنسيب بها، وتأجيل أو رفض الغاء التنسيبات الأخرى.

وكان وزير الإدارة المحليّة رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المهندس وليد المصري أعلن في تصريح لـ»الدستور» عن وجود دراسة أعدت لإعادة هيكلة ثلاثة قطاعات سوف تعرض قريبا على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ومن ثم على مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيّز التنفيذ.