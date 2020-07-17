الرئيسية | محليات العيسوي يستقبل عددا من الوفود الرسمية والشعبية في الديوان الملكي العامر

وطنا اليوم - استقبل معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي عدد من الوفود الرسمية والعشائرية في الديوان الملكي العامر حيث استقبل: وفد الهيئة الإدارية لجمعية القويره الخيريةو فد من جمعية الفخر ديوان الغْبيات وفد من عشيرة الحوراني وفد حرفة وفن لواء بني كنانه وفد من أعضاء الهيئة الإدارية لنادي مأدبا للفروسية والخيل.













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