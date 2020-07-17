 وطنا نيوز -العيسوي يستقبل عددا من الوفود الرسمية والشعبية في الديوان الملكي العامر
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العيسوي يستقبل عددا من الوفود الرسمية والشعبية في الديوان الملكي العامر
التاريخ : 25-07-2020 10:35:30 المشاهدات: 2188

وطنا اليوم - استقبل معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي عدد من الوفود الرسمية والعشائرية في الديوان الملكي العامر حيث استقبل:

وفد الهيئة الإدارية لجمعية القويره الخيريةو

فد من جمعية الفخر ديوان الغْبيات

وفد من عشيرة الحوراني

وفد حرفة وفن لواء بني كنانه

وفد من أعضاء الهيئة الإدارية لنادي مأدبا للفروسية والخيل.








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