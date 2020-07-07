 وطنا نيوز -الحكومة تحذر من التجمعات وتحذر المخالفين
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الحكومة تحذر من التجمعات وتحذر المخالفين
التاريخ : 25-07-2020 07:14:28 المشاهدات: 1596

وطنا اليوم - حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.


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