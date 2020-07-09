 وطنا نيوز -البحث الجنائي يحبط محاولة احتيال بنصف مليون دولار
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
البحث الجنائي يحبط محاولة احتيال بنصف مليون دولار
التاريخ : 25-07-2020 06:49:27 المشاهدات: 450

وطنا اليوم - احبط البحث الجنائي اليوم محاولة إتمام عملية تزييف، واحتيال باستخدام اوراق نقد مزيفة ، وألقى القبض على مرتكبيها في إحدى الشقق في العاصمة عمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول محاولة شخصين من ذوي الاسبقيات الجرمية بقضايا الاحتيال ، اتمام عملية احتيال بالعملة المزيفة وبما يقارب النصف مليون دولار على احد المواطنين.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور تحديد مكان تواجدهما ومداهمتهما والقاء القبض عليها وضبط بحوزتهما حوالي نصف مليون دولار مزيفة وبوشرت التحقيق معهما

 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق